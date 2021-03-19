



شهدت كوريا مؤخرا صدور كتاب جديد بعنوان "أقدّم لكم صديقي عبد الوهاب" كتبته مدرسة اللغة الكورية "كيم هيه جين".

وأكدت كيم في هذا الكتاب على أن أفضل طريقة للتخلص من التمييز هي إقامة صداقة مع كائن غريب.

ويتناول الكتاب قصة شاب سوري التقت به مدرسة إعدادية كورية عادية. وبعد أن أقامت المؤلفة الكورية علاقة صداقة مع الشاب السوري "عبد الوهاب"، أدركت حجم التمييز والأفكار النمطية السابقة إزاء الأقليات في المجتمع الكوري، بمن في ذلك اللاجؤون والمهاجرون والمسلمون.

ومن أجل مساعدة أبناء بلد صديقها، توصلت إلى إنشاء وإدارة جماعة للإنقاذ تدعى بـ"هِلب سوريا أو نجدة سوريا". وتتحدث المؤلفة في كتابها بشكل ممتع حينا وبشكل عاطفي حينا آخر عن مختلف القصص التي عاشتها وعاشها الشاب السوري في كوريا، من اللقاء بينهما إلى مسألة اللاجئين السوريين في جزيرة جيجو الكورية.

ونشرت عددا من القصص حول سوريا التي يحكيها عبد الوهاب في نهاية كل فصل من الكتاب. وبواسطة النصوص التي تسرد تاريخ وثقافة سوريا وتاريخها الحديث المعقد وواقعها المؤسف، استهدفت المؤلفة الكورية فتح قلوب الكوريين نحو تلك الدولة العربية التي تتشابه كثيرا مع بلادهم.

وتتطلع الكاتبة إلى أن يشعر الكثير من القراء الكوريين بالألفة نحو سوريا ويهتمون بالمأساة السورية من خلال قراءة قصص عبد الوهاب وأسرته ودولته التي تعرفها. وهذا هو سبب تأليفها لهذا الكتاب.