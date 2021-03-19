(8) 잊어버렸어요?

Jae-hoon: 한 잔 할래요?

هل تريدين مشروبا؟

Seo-yeon: 약속했잖아요.

ألم تعدني؟

안전해질 때까지 한 푼도 건드리지 않는다.

أنك لن تلمس فلسا واحدا حتى يصبح الوضع آمنا؟

합법적인 돈으로 바꾼 다음에 똑같이 나눈다. 잊어버렸어요?

وأن نقتسم المال بالنصف بعد أن يُصبح قانونيا؟ هل نسيت؟





شرح التعبير

ينقسم التعبير كالتالي

الفعل "잊다" : ينسى

فعل مساعد "아-어 버리다" : يفيد أن الفعل السابق له انتهى كليا مع وجود القليل من الشعور بالأسف تجاه نتيجة الفعل، أو على العكس من هذا قد يظهر شعور بالراحة للتخلص من ضغط ما

동생이 과자를 먹었어요

동생이 과자를 먹어버렸어요

المثال الأول جملة خبرية عادية، بيد أن الجملة الثانية تشير إلى أن المتحدث يشعر بالحزن لأن الحلوى كلها انتهت ولم يتبق منها أي شيء.

ويوجد فرق في المعنى بين "잊다 " و"잊어버리다"، فالأولى تعني "نسى" وحسب والثانية تعني نسى كليا ولا يمكنه التذكر.





شرح الأمثلة

가.어제 연락을 주겠다고 약속을 했는데 잊어버렸어?

나.어떻게, 하도 피곤해서 자버렸어요

أ.لقد وعدتني أن تتصل بي أمس، هل نسيت؟

ب.يا إلهي، كنت متعبا جدا ونمت.

가.약속 시간이 30분이나 지났는데 어디예요?약속 시간을 잊어버렸어요?

나.앗, 정말 죄송해요. 금방 갈게요.

أ: لقد مرت 30 دقيقة على الموعد، أين أنت؟ هل نسيت الموعد؟

ب: يا إلهي، أعتذر بشدة. سأذهب فورا.

니 우산 어디야? 오늘 비 올테니까 우산을 가져 오라고 했는데 잊어버렸니?

أين الشمسية، ألم أخبرك أن تحضر الشمسية معك لأنها ستمطر. هل نسيت؟



