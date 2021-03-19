(9) 이게 말이 돼요?

Jae-hoon: 서연 씨도 입바른 소리할 처지는 아니지 않나요?

أنت أيضا لا يحق لك الحديث بهذه الجرأة؟

Seo-yeon: 무슨 뜻이에요?

ماذا تقصد؟

Jae-hoon: 나 모르게 빼돌린 1억, 그거 어떻게 했어요?

ماذا فعلت بالمائة مليون وون التي أخفيتيها عني؟

남편 몰래 카드빚 진 거 막았나? 아님 비상금으로 챙겼어요?

هل استخدمتيها لتدفعي فوائد بطاقتك الائتمانية دون أن تخبريني؟ أم تدخريها للطوارئ؟

Seo-yeon: 1억이라뇨? 대체 누가...

100 مليون وون؟ من..

Jae-hoon: 서연 씨 상식적으로 생각해봐요.

فكري بشكل منطقي

100억이면 100억이지, 1억 빠지는 99억...

من المنطقي أن تكون النقود 10 مليارات؟ لماذا نقص منها 100 مليون وأصبحت 9.9 مليارات؟

이게 말이 돼요?

هل هذا منطقي؟





شرح التعبير

ينقسم التعبير إلى جزئين

이게 : اختصار이 이것

말이 돼요: حديث منطقي أو مناسب للمنطق

يستخدم للتعبير عن اعتراض على كلام أو تصرف غير منطقي صادر عن طرف آخر. ويأتي التعبير في صيغة الاستفهام ولكنه في الحقيقة سؤال الغرض منه الإنكار. كما أنه من الممكن استخدام 그게 وهي اختصار لـ그것이 أيضا بدلا من 이게.

وعادة ما تأتي نهاية الجملة 더니, 다니, 다고요? في الجملة التي تسبق التعبير. ويستخدم أيضا 말이 되는 소리 해 التي تعني "قل كلاما منطقيا".وأحيانا نقول أيضا “말이 안 돼”أو “말도 안 돼” يعني غير منطقي.





شرح الأمثلة

가.죄송합니다. 아직 보고서를 끝내지 못 했습니다.

나.시간 여유를 그렇게 줬는데도 아직 못 끝냈다니 이게 말이 돼요?

أ.أعتذر. لم أتمكن من إنهاء التقرير بعد.

ب.لقد منحتك وقتا طويلا، ومع ذلك تقول إنك لم تنته، هل هذا يعقل؟

잘못한 사람이 오히려 화를 내다니 이게 말이 돼요?

هل من المنطقي أن يغضب الشخص الذي أخطأ؟

시험날에 늦게 일어났다고요? 이게 말이 돼요?

قمت متأخرا في يوم الاختبار؟ هل هذا منطقي؟



