ⓒ Real Packing

تعرف على شركة كورية ناجحة. واليوم سنتعرف على شركة "إين بِت Inbet"، مزودة الخدمات اللوجستية المبتكرة المصممة لإرسال مقاطع فيديو للعملاء حول عملية تغليف المنتجات التي طلبوها.

مدير التنفيذي "كيم جونغ تشول":

قدمت "إين بِت 인 베트" حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات لشركات التجارة الإلكترونية منذ إنشائها في عام 2008. وقد ركزت الشركة على منصة لتسجيل مقاطع فيديو خاصة بتغليف المنتجات منذ عام 2016. لقد تم إنشاء قوانين وأنظمة لحماية المشترين وتحسينها باستمرار، بينما لم يتم إنشاء قوانين وأنظمة للبائعين. عندما تنشأ الخلافات، فإن منصات المبيعات الكبيرة وحتى شركات التوصيل تطلب من البائعين حل المشكلات. في معظم الحالات، يتوجب على البائعين قبول الطلب. وثد اعتقدت أنه سيكون من الضروري تصوير مقاطع فيديو لعملية تغليف المنتجات كدليل، استعدادا لأي نزاعات محتملة.

أجرى السيد "كيم" بحوثا عن شركات التجارة الإلكترونية، وقدم بعض الخدمات الاستشارية ذات الصلة منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وقد شاهد العديد من مراكز التسوق عبر الإنترنت تعاني من خسائر اقتصادية بسبب النزاعات مع العملاء، وتساءل عن كيفية حل تلك المشاكل. وبالتالي ابتكر نظاما يسمى "ريال باكينغ" ينقل مقاطع فيديو حول التغليف إلى العملاء، اعتقادا منه أن تغليف المنتج بشكل موثوق به سيكون مفيدا لكل من المستهلكين والبائعين.

مدير التنفيذي "كيم جونغ تشول":

تم تصميم نظام "ريال باكينغ Real Packing" لتسجيل مقطع فيديو لعملية التغليف وفقا لكل طلب. يمكن استخدام مقاطع الفيديو تلك للتعامل مع الدعاوى المرفوعة ضد البضائع أو لوضع خطط للتسويق. يبدأ التصوير عندما تقوم بمسح الرمز الشريطي الموجود على ملصق الشحن. وبالإضافة إلى الرموز الشريطية، يمكن أيضا استخدام إشارات متنوعة في الموقع للتسجيل. في حالة تعبئة منتج بشكل خاطئ، تقوم "ريال باكينغ" بإخطار المدير حول التعبئة غير الصحيحة لمنع تسليم البضائع في تلك الحالة. ويمكن البحث في مقاطع الفيديو المسجلة عبر الإنترنت، إذا كان لدى المستخدمين معلومات أساسية، كما يمكن مشاركة مقاطع الفيديو من قبل المشترين ومنصات البيع وشركات الخدمات اللوجستية لمنع النزاعات وتسويتها بسرعة.

يجد المستهلكون أن التسوق عبر الإنترنت مريحا للغاية، حيث يمكنهم شراء الأشياء بغض النظر عن الزمان والمكان. لكن لا يمكنهم التحقق من المنتجات التي طلبوها إلى أن يتلقوها. وقد يتضح أن المنتجات التي تلقوها ليست جيدة كما تقول الإعلانات، كما قد يتم تسليم منتجات خاطئة، أو قد تتلف البضائع في أثناء عملية التسليم. مثل هذه المشاكل سوف تسبب تأخير التسليم. لكن المستهلكين يجب أن يتحملوا هذا الإزعاج. ومن جانبهم، يجد البائعون صعوبة في معرفة كيفية حدوث خطأ في التسليم أو سبب تلف البضائع، على الرغم من أنهم أرسلوا البضائع الصحيحة في الصناديق الصحيحة. وفي هذه الحالة، يتعين عليهم إرسال نفس البضائع مرة أخرى، على الرغم من الخسائر المالية. نظام "ريال باكينغ" عالج أوجه القصور هذه في التسوق عبر الإنترنت، حيث يمكن للعملاء التأكد من أن المنتجات التي طلبوها قد تم تعبئتها وإرسالها دون أي مشكلة، بينما يمكن للبائعين إثبات عدم وجود أي خطأ عند إرسال البضائع.

مدير التنفيذي "كيم جونغ تشول":

تمت تسوية العديد من الخلافات باستخدام مقاطع فيديو نظام "ريال باكينغ". لقد قامت معظم المراكز اللوجستية بتركيب كاميرات للمراقبة، ولكن باستخدام لقطات كاميرات المراقبة فقط من الصعب حقا تمييز مشهد تغليف معين. وحتى إذا تم تمييزه، يجب قص الصورة وتحريرها قبل إرسالها إلى العملاء. لكن العملاء يجدون أيضا صعوبة بالغة في تحديد أنها الصورة الحقيقية للمنتج الذي طلبوه. وحتى إذا قبلوا بها، فسوف يستغرق الأمر ثلاث ساعات على الأقل للتعامل مع كل طلب. في المقابل، باستخدام نظام "ريال باكينغ"، يستغرق الأمر 30 ثانية فقط لمراجعة الفيديو والتعامل مع المشكلة. لقد وجدنا أيضا أن إرسال مقاطع فيديو "ريال باكينغ" للعملاء يقلل من شكاوى العملاء المتعلقة بالتسليم بأكثر من 85 بالمائة.





ⓒ Real Packing

لا يتطلب تشغيل نظام "ريال باكينغ" أي عملية معينة أو عمالة إضافية، كما لا يبطئ عملية التغليف. ويرتبط نظام "ريال باكينغ" ببرامج إدارة المراكز اللوجستية، لذلك يتم تسجيل مقاطع الفيديو تلقائيا ونقلها إلى المستهلكين في غضون خمس ثوانٍ فقط عبر خدمة الرسائل القصيرة التي تسمح للشركات بإرسال المعلومات إلى المستهلكين. وقد زار موظفو شركة "إين بِت" حوالي 500 مركز لوجستي لمعرفة كيفية سير العمل هناك، وبناء على هذه الخبرة، طورت الشركة هذا النظام الفعال الذي يمكن مواءمته مع حوالي 120 نمط عمل مختلفا. وعلاوة على حل المشكلات في عملية التسليم، تتمتع "ريال باكينغ" بميزة أخرى مفيدة تتمثل في نشر الإعلانات من أجل تمكين الشركات من تقليل أعباء التكلفة وكسب إيرادات إضافية.

مدير التنفيذي "كيم جونغ تشول":

حتى إذا كان هناك خطأ في تخطيط موارد المؤسسة أو أنظمة إدارة الطلبات، فلا يزال بإمكان العمال متابعة العمل والتحقق من البيانات لاحقا. لكن نظام "ريال باكينغ" لا ينفصل عن العمل. بمعنى أنه إذا لم تعمل خدمة "ريال باكينغ" بشكل صحيح في لحظة معينة، فمن المستحيل تسجيل مقطع فيديو للتعبئة في تلك اللحظة بالذات إلى الأبد. ولذلك، من أجل تشغيل نظام مثل ريال باكينغ، يجب توفير ظروف عمل مثالية. لقد كان تطوير نظام بمعدل خلل يقارب الصفر أمرا صعبا، ولذلك استغرق الأمر وقتا طويلا في الواقع حتى طورنا هذا النظام. أيضا، يجب مزامنة خدمة ريال باكينغ بشكل جيد مع بيئة العمل في المراكز اللوجستية، بحيث يقوم العمال بوظائفهم في أثناء تصوير مقاطع الفيديو حسب الطلب دون أي عوائق. نحن فخورون بهذه التقنية التي جعلت من ريال باكينغ حلا مثاليا تسعى إليه العديد من الشركات، بما في ذلك الشركات الكبيرة.

حاليا تتم الاستفادة من خدمة ريال باكينغ في الخارج أيضا. ففي فبراير الماضي بدأت "إين بِت" في تقديم الخدمة للعملاء في الولايات المتحدة واليابان وسنغافوره وإندونيسيا وتايلاند. وبناء على الشعبية العالمية لثقافة البوب الكورية، يقوم عدد متزايد من المستهلكين الأجانب بشراء الأشياء مباشرة من كوريا. وتماشيا مع الطلب العالمي المتزايد على المنتجات الكورية، وبفضل نظام ريال باكينغ من شركة إين بِت، أصبحت العديد من الشركات الكورية الآن قادرة على منع النزاعات المحتملة مع المستهلكين في الخارج، وأيضا صار المستهلكون الأجانب يشعرون أيضا بالراحة عند شراء المنتجات الكورية.

مدير التنفيذي "كيم جونغ تشول":

نحن على يقين من أن حقبة الأنشطة التجارية اللاتلامسية ستأتي قريبا. إن امتناع الناس عن الاجتماعات وجها لوجه يؤدي إلى انخفاض المشاركة في المعلومات، وهو ما قد يؤدي بدروه إلى المزيد من الخلافات، وبالتالي حدوث مشاكل. في عصر الأعمال التجارية الخالية من الاتصال، نأمل أن نساهم في الحد من مثل تلك المشاكل، وتعزيز الشفافية في الخدمات اللوجستية، وأيضا زيادة الثقة بين المشترين والبائعين. هذه هي رؤيتنا ورسالتنا.

الآن صار بيع وشراء الأشياء عبر الإنترنت روتينا يوميا، وشركة "إين بِت" تضيف الثقة إلى هذه الراحة التي نتمتع بها حاليا. ونحن نتطلع إلى مستقبل هذه الشركة، التي ستنمو لتصبح شركة خدمات لوجستية رائدة في كوريا.