جدل بشأن ظهور رجل بملابسه الداخلية في مقهي في بوسان

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أثار رجل الجدل بعد ظهوره في مقهى وهو يرتدي تي شيرت ولكن بدون سروال، إلا بالملابس الداخلية فقط. وتتابع وكالة الشرطة الرجل الذي ظهر في مقهى بغرض شراء القهوة في مدينة بوسان قبل أيام. في الحقيقة، ظهر مثل هذا النوع من الحدث قبل سنتين، أي في شهر يوليو من عام 2019، وفي ذلك الوقت، جاء خبر يحكي عن مثل هذا الرجل في بعض المدن. ولكن عند توقيفه من قبل الشرطة، وجدته كان يرتدي سروالا قصيرا، فلم يُعاقب. ولكن في هذه المرة لم يكن يرتدي حتى سروالا قصيرا. وبعد وضع الصور الملتقطة قبل سنتين وقبل أيام، افترض الناس أنه هو نفس الرجل.

ومن المحتمل أن يتم اعتقال الرجل قريبا، ولكن هناك جدل بشأن أي نوع من العقوبة سوف توجه له. هذه هي المشكلة، حيث ليس من السهل معاقبته بموجب القانون الجاري. حيث لا يُمكن معاقبة أي شخص لا يرتدي ثوبا مناسبا ومعقولا في الأماكن العامة. وحسب ما ورد في القانون، ينص على معاقبة أي شخص قد ينشر حقائق خاطئة أو يعرقل عمل الآخرين بالقوة أو بالخدعة لتحقيق غرضه، بالسجن أقل من 5 سنوات، أو غرامة مالية تبلغ حوالي 13 ألف دولار.

بالنسبة لمثل هذا الرجل، لقد دخل المقهى واشترى فنجان قهوة ثم خرج، لهذا لا يُعتبر ذلك عرقلة عمل. ولكن لابد أن يكون هناك قانون يعاقب من يمارس تصرفا فاضحا أمام الناس أو في الشوارع. لكن هل يمكن القول إن عدم ارتداء سروال يعتبر عملا فاضحا؟ فهو لم يكن عاريا تماما. حيث أن إظهار الجسم بدون ملابس قد يجعل الآخرين يشعرون بالخجل أو عدم الراحة، لكنه ليس عملا غير مشروع. خاصة أن الرجل لقد ظهر هكذا في شهر يونيو في مدينة بوسان الساحلية المتميزة بوجود شواطئ للسباحة. معنى ذلك يجوز ظهور الرجل بهذا الزي والمشي والتجول أمام الناس.