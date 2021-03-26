جزيرة آن ميون تنظم المهرجان العالمي لزهور التوليب

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مع قدوم فصل الربيع، تتفتح مختلف أنواع الزهور في العاصمة سيول وفي كل أرجاء البلاد، مما يزيد من روعة وجمال المناظر الطبيعية. في مثل هذا الوقت، يستمتع الشعب الكوري باحتفالات ومهرجانات متنوعة لمشاهدة الزهور، لكن في العام الماضي أُلغيت أغلب المهرجانات بسبب فيروس كورونا. وهذا العام أيضا، تم إلغاء عدد من الاحتفالات والمهرجانات، ورغم ذلك قررت إدارة مدينة "تي آن" الواقعة غرب البلاد، إقامة المهرجان العالمي لزهور التوليب في جزيرة "أن ميون" خلال الفترة من الرابع من شهر أبريل وحتى العاشر من شهر مايو. وظلت اللجنة المنظمة تدرس مسألة إلغاء المهرجان بسبب كورونا، لكنها قررت إقامته في الهواء الطلق فقط. ويستطيع الزوار في هذا المهرجان رؤية الزهور المتفتحة في فصل الربيع، مثل زهور الكرز، وزهور السلجم، وزهور النرجس وغيرها، إلى جانب حوالي مائة نوع من زهور التوليب المتفتحة في كل أنحاء العالم.

وستقام جميع فعاليات المهرجان على مساحة عريضة تبلغ خمس أضعاف مساحة ملعب لكرة القدم، بينما ستُلغى البرامج التجريبية والبرامج الأخرى. تتميز الجزيرة "أن ميون" بجمال مشهد غروب الشمس. وسوف تنفذ اللجنة المنظمة إجراءات صحية تشمل فحص درجة الحرارة، والتعقيم والابتعاد بمسافة محددة بين الناس، ولذلك ليس هناك امكانية كبيرة للتعرض للفيروس، الا أن البعض ينصح بعدم زيارة المهرجان هذا العام. والشخص الذي يريد مشاهدة زهور السلجم الصفراء المتألقة، فمن الأفضل له زيارة جزيرة جيجو المتميزة بهذه الزهور. لكن جيجو ألغت مهرجان زهور السلجم في العام الماضي لمنع قدوم الزوار، خوفا من انتشار الفيروس. ولكن هذا العام، بدلا من إلغائه بشكل تام، تمنح الجزيرة للزوار فرصة مشاهدة الزهور وهم على متن السيارة. ولا يجوز إيقافها والخروج منها.

الجدير بالذكر أنه في العام الماضي، لم يستطيع الزوار مشاهدة الزهور الربيعية إطلاقا بسبب إلغاء المهرجان والقضاء على جميع الزهور المتفتحة لغرض عدم وصول الزوار. بينما هذا العام، تقام بعض المهرجانات المختصرة، بدلا من إلغائها بشكل تام.