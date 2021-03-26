تباين الآراء حول إدمان شريك الحياة لألعاب الإنترنت

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اظهرت نتيجة مسح أُجري بمشاركة 300 رجلا وفتاة غير متزوجين مؤخرا، أن آراء الشباب في الجيل الجديد تختلف بشأن تقبل شريك الحياة الذي يحب الألعاب على الإنترنت. وبينت النتيجة أن أغلب الرجال أي 88،7 بالمائة منهم أجابوا بأنهم يوافقون على ممارسة حبيباتهم للألعاب على الإنترنت. بالنسبة للفتيات، أجاب نصف عدد من المشاركات في المسح فقط بالموافقة. وحول سبب ذلك، أجاب عدد من الرجال بأنهم يمارسون تلك الألعاب أيضا، أما الفتيات فأجبن بأنهن يحترمن هوايات الأخرين، بغض النظر عن نوعها. ولكن عند ممارسة تلك الألعاب، فأحيانا يمكن أن ينسى الشريك المواعيد أو الأشياء الأخرى المهمة بسبب التركز على اللعب.

ويعتبر ذلك هو السبب الرئيسي وراء النظرة السلبية نحو ممارسة الألعاب على الإنترنت. وبالإضافة إلى ذلك، يرى البعض أنه تضييع للمال والوقت بلا جدوى. كما أن ممارسة الألعاب على الإنترنت والجلوس لساعات طويلة بدون حركة، قد يضر بالصحة. من ناحية أخرى، فأن معدل الساعات الممنوحة للأحباء الممارسين للألعاب على الإنترنت، كان ساعتين ونصف ساعة يوميا. واذا لم يلتزم الحبيب أو الحبيبة بتلك الساعات المسموحة له، يتفهم الرجال ذلك، لكن الفتيات لا يسمحن بذلك، حيث يطلبن من أحبائهن التوقف، واذا لم يتحسن الوضع، يقررن الفراق مع أحبائهن.

وايضاً غير ممارسة الالعاب على الإنترنت، فأن المسح أظهر أن نوع الهواية المفضل بين الشباب والفتيات غير المتزوجين هي ممارسة الرياضة، التي احتلت المركز الأول بنسبة 43 بالمائة. وتعتبر ممارسة الرياضة في الداخل أو الخارج من أفضل الهوايات. ثم جاءت بعد ذلك هوايات مشاهدة الأفلام والدراما، والقراءة.