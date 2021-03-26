عبد الله القحطاني الكوري: عاشق الثقافة العربية

السيد/ تشا دونغ غُن، واسمه العربي "عبد الله القحطاني الكوري"، درس اللغة العربية في جامعة جوسون، ويقول إنه يعشق العالم العربي والثقافة العربية، ولم يكن في البداية يريد أن يدخل الجامعة إلا بعد أن يسافر ويستكشف بنفسه المجال الذي سوف يتخصص فيه، وقد قرر أن يدرس اللغة العربية بناء على نصيحة من مدربه في تمرينات التأملات، بدراسة إحدى لغات منطقة الشرق الأوسط. وخلال بحثه على الإنترنت، لفتت نظرَه صورةُ رجلٍ عربي في زيٍّ تقليدي يظهر عليه الفخر والهيبة، وهو ما جذبه للعالم العربي، ومن ثم قرر أن يدرس الثقافة العربية وأن يرتدي مثل هذا الزي في يوم من الأيام.

ويحكي عبد الله كيف حصل على منحة عن طريق الملحقية السعودية في كوريا للدراسة في المملكة العربية السعودية، وهو ما ساعده كثيرا على التعرف أكثر على الثقافة العربية وفهم الإسلام. وحول قصة اعتناقه للإسلام يقول إنه انجذب للإسلام بسبب المعاملة الأخلاقية اللطيفة التي تلقاها من أستاذه المصريّ في الجامعة الدكتور/ محمود عبد الغفار، ومن ثم طلب من أبيه اصطحابه إلى المسجد المركزي في سيول لإعلان إسلامه.

كما يحكي عبد الله عن عمله في عدة جهات ومجالات ذات صلة بالثقافة الكورية العربية، ويقول إنه يخطط للعمل مستقبلا في أي مجال متعلق بالعالم العربي، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".

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عربي أم كوري؟ كوري أم عربي؟

عبد الله القحطاني الكوري / تشا دونغ غُن

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قصة شاب كوري عشق الثقافة العربية واعتنق الإسلام بسبب معاملة أستاذه