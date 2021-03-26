تنظيم مهرجان زهور الكرز في يوئيدو خارج وداخل الإنترنت

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صرحت إدارة "يونغ دونغ بو" في سيول بأنها ستنظم مهرجان الزهور الربيعية " زهور الكرز" عبر شبكة الإنترنت وخارجها لأول مرة، وستمنع دخول طريق الزهور الربيعية في شارع غرب يوئيدو على مدار اثني عشر يوما بدءا من الأول من شهر أبريل القادم من أجل الحيلولة دون انتشار فيروس كورونا في المنطقة.

يُشار الى أن الإدارة كانت قد ألغت مهرجان الزهور الربيعية العام الماضي وأجرت نظام التباعد الاجتماعي مع الزهور الربيعية من خلال إغلاق طريق الزهور الربيعية في شارع غرب يوئيدو. وهذا العام أيضا تخطط لمنع دخول هذا الطريق الذي يبلغ طوله واحد فاصل سبعة كيلومتر. ولكن عبر منصة المهرجان على الإنترنت يمكن للمواطنين الدخول والمشاركة في المهرجان الافتراضي للزهور الربيعية. وإذا قاموا بتنفيذ مهمة للإعلان عن بدء الربيع من خلال النقر على أوراق زهور الكرز، يمكنهم الدخول إلى غابة من الزهور الربيعية. وإذا كتبوا أي تعليقات فسوف يمكنهم قراءة التعليقات التي تركها الآخرون في مساحة افتراضية، والمشاركة في مختلف الفعاليات.

ومن أجل خدمة أولئك الذين لا يستطيعون زيارة مهرجان الزهور الربيعية خارج الشبكة سيتم عرض مختلف المشاهد بدءا بافتتاح الزهور حتى تساقطها من زوايا متنوعة. وتخطط الإدارة أيضا لتنظيم برنامج للتمشي مع الزهور الربيعية بشكل محدود خارج الشبكة مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي. وسوف يتم تنظيم هذا البرنامج سبع مرات من الخامس إلى الحادي عشر من الشهر القادم بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً كل ساعة ونصف. وسيمكن لتسعة وتسعين شخصا في كل مرة من خلال البرنامج الاستمتاع بالتمشي على طريق الزهور الربيعية في شارع غرب يوئيدو بالفعل بحيث يستطيع حوالي ثلاثة آلاف وخمسمائة شخص المشاركة في البرنامج على مدار الأيام السبعة.

ويمكن لأي مواطن التمتع بالمشي على الطريق ولكن بشرط التقدم بطلب للمشاركة مسبقا عبر منصة المهرجان. ومن المقرر أن يتم اختيار المشاركين في البرنامج من خلال إجراء قرعة بحيث يمكنهم الدخول إلى الطريق للاستمتاع بمشاهدة زهور الكرز بشكل محدود.