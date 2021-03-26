تزايد أعداد الشباب الكوريين الذين يمارسون نظام صباح المعجزة

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يقبل عدد من الشباب الكوريين هذه الأيام على تنفيذ نظام يدعى Miracle morning أي "صباح المعجزة"، وهو عبارة عن تطوير للمواهب الذاتية بما في ذلك الدراسة أو ممارسة الرياضة أو التأمل من خلال الاستيقاظ في وقت مبكر قبل بدء الأعمال اليومية. وكانت قد أجرت منصة "ألبا تشون كوك 알바천국" المتخصصة في تقديم المعلومات عن فرص العمل عبر الإنترنت، مسحا على ثمانمائة وستة وثمانين كوريا ووجدت أن تسعة وعشرين بالمائة منهم جربوا ممارسة صباح المعجزة أو أنهم يمارسونه بالفعل حاليا. حيث قال ثلاثون بالمائة من الشباب في فئة العشرينيات من العمر وخمسة وثلاثون بالمائة في فئة الثلاثينيات من العمر إنهم جربوه ويمارسونه.

خاصة بالنسبة للرجال في فئة الثلاثينيات جرب خمسة وأربعون بالمائة منهم صباح المعجزة. وأجاب هؤلاء بأنهم يستيقظون فيما بين الساعة الخامسة والساعة السادسة صباحا من أجل تنفيذ صباح المعجزة. وحول وقت الاستيقاظ أجاب اثنان وعشرون بالمائة منهم بالساعة الخامسة صباحا بينما أجاب ثمانية عشر بالمائة منهم بالساعة السادسة صباحا. كما أجاب ستة عشر بالمائة منهم بالساعة الخامسة والنصف وبلغت نسبة الإجابة بالاستيقاظ في الساعة الرابعة صباحا ثمانية بالمائة.

وحول الأعمال الروتينية بعد الاستيقاظ المبكر أجاب أربعة وأربعون بالمائة منهم بممارسة الرياضة بما في ذلك الجري وتمديد الأطراف والسباحة. كما أجاب واحد وثلاثون بالمائة منهم بدراسة اللغة الانجليزية أو الاستعداد للحصول على مختلف الشهادات، بينما أجاب خمسة وعشرون بالمائة منهم بالقراءة. وأجاب واحد وعشرون بالمائة منهم بالتأمل، بينما أجاب ستة عشر بالمائة منهم بكتابة يوميات الشكر أو تخطيط المستقبل.

وحول أسباب ممارسة مصباح المعجزة، اختار اثنان وأربعون بالمائة منهم الإدارة أو الرعاية الذاتية، بينما اختار تسعة وثلاثون بالمائة منهم كفاءة استغلال الوقت. كما اختار سبعة وثلاثون بالمائة منهم الإحساس بشعور الإنجاز من خلال تنفيذ أهداف صغيرة بينما اختار واحد وثلاثون بالمائة منهم تحسين الاحترام والاعتزاز الذاتي من خلال الالتزام بالتعهدات التي قطعوها مع أنفسهم. كما اختار خمسة وعشرون بالمائة منهم التغلب على الخمول في زمن جائحة كورونا.

وفي نفس السياق، فأن نسبة أولئك الذين جربوا صباح المعجزة من فئتي العشرينيات والثلاثينيات وقالوا إنهم يمارسوه حاليا وسيواصلون الممارسة في المستقبل أيضا، لم تبلغ سوى اثنين وأربعين بالمائة فقط. وحول أسباب تخليهم عن الالتزام بمصباح المعجزة أجاب ستة وخمسون بالمائة منهم بالحدود البدنية. كما قال اثنان وعشرون بالمائة منهم إن ممارسة صباح المعجزة عرقلت الحفاظ على الحياة اليومية القائمة.