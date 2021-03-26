ثلث عدد الأسر الكورية تربى حيوانات أليفة

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اتضح أن حوالي ثلاثين بالمائة من الأسر الكورية يربون حيوانات أليفة في بيوتهم، ويتم ترك حيوان واحد من بين كل أربعة حيوانات أليفة بمفرده في البيت لمدة ست ساعات في المتوسط يوميا. وبلغت تكلفة رعاية الكلاب الأليفة مائة وعشرة آلاف وون شهريا في المتوسط بينما بلغت تكلفة رعاية القطط الأليفة سبعين ألف وون شهريا في المتوسط.

وكان قد أصدر معهد الإدارة التابع لشركة كي بي KB القابضة للتمويل تقريراً مؤخرا حول الحيوانات الأليفة في كوريا خلال عام ألفين وواحد وعشرين. وطبقا للتقرير، تربي ستة ملايين وأربعون ألف أسرة كورية، أي حوالي ثلاثين بالمائة من إجمالي عدد الأسر، حيوانات أليفة، وذلك حتى نهاية عام ألفين وعشرين. واظهرت الأحصاءات أن واحد وثمانون بالمائة من الأسر يربون كلابا أليفة، وستة وعشرون بالمائة منها يربون قططا أليفة. ولكن خمسة وسبعون بالمائة من الحيوانات الأليفة يتم تركها في البيوت دون رعاية في بعض الأحيان.

واتضح في التقرير أن متوسط أوقات ترك تلك الحيوانات بمفردها في البيوت بلغ ست ساعات إلا ثلث يوميا. ونتيجة لتطبيق نظام العمل من المنزل في البلاد بسبب وباء كورونا، انخفض هذا المتوسط قليلا مقارنة مع عام ألفين وثمانية عشر الذي كان قد بلغ فيه ست ساعات وثلاث دقائق. وكان أكثر البنود في تكلفة رعاية وتربية الحيوانات الأليفة هو تكلفة الأعلاف بثلاثة وثلاثين بالمائة وتلتها تكلفة الوجبات الخفيفة بثمانية عشر بالمائة وتكلفة الحاجيات اليومية بأحد عشر بالمائة وتكلفة التجميل بعشرة بالمائة. وجرب واحد وسبعون بالمائة منها الإنفاق على علاج حيواناتهم الأليفة في السنتين الأخيرتين وبلغ متوسط تكاليف العلاج ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ألف وون.

وحول الصعوبات الناتجة عن تربية الحيوانات الأليفة أجاب ثمانية وثلاثون بالمائة منها بالتخلص من فضلاتها وشعرها، بينما أجاب اثنان وعشرون بالمائة منها بتدهور صحتها. وأجاب واحد وثلاثون بالمائة منهم بالصعوبات عند القيام بالسفر بينما أجاب ستة وعشرون بالمائة منها بارتفاع تكلفة الرعاية. وأعرب اثنان وستون بالمائة منهم عن الرضا عن تربية الحيوانات الأليفة وأكدوا أنهم سوف يستمرون في تربيتها. ولكن بلغت نسبة المجيبين بتوصية تربية الحيوانات الأليفة إلى الآخرين سبعة وأربعين بالمائة، أي لم تتجاوز النصف. وكان من أكثر أنواع الكلاب التي تربيها الأسر الكورية، الكلاب المالطية والبودل. وكان من أكثر أنواع القطط، القطط قصيرة الشعر الكورية، والزرقاء الروسية، والفارسية.