جدل بشأن إجبار العمال الأجانب على الخضوع لاختبار كورونا

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في الآونة الأخيرة، تستمر سياسة الحجر الصحي غير المعقولة للحكومة في الظهور. والأكثر تمثيلا لهذه الإجراءات هو أوامرها التي تُلزم العمال الأجانب بالخضوع لاختبار كورونا. وكانت بعض الحكومات المحلية بما يشمل حكومة بلدية سيول وحكومة مقاطعة كيونغ كي قد أصدرت أوامر إدارية في وقت مبكر من الشهر في ظل ارتفاع حالات الإصابة في المناطق وأماكن العمل المكتظة بالأجانب. ولكن سحبت بلدية سيول أمرها الإلزامي يوم الجمعة الماضي في ظل احتجاجات قوية من الجاليات الأجنبية. وفيما يتعلق بهذا الأمر، حثت لجنة مراقبة حقوق الإنسان الحكومية مؤخرا الحكومات المحلية على سحب أوامرها التي تلزم العمال الأجانب بالخضوع لاختبار كورونا، مشيرة إلى أن ذلك يعد "تمييزا ضد الأجانب".

تجدر الأشارة الى أن عدد من الجاليات الأجنبية في كوريا احتجت على الأجراءات الادارية وقالت أنها انتهاك واضح لحقوق الإنسان لإجبار جميع العمال الأجانب على الخضوع لاختبار كورونا دون الاستناد إلى تحقيقات وبائية. وأن هذه الإجراءات قد تنشر الكراهية والتحيز بتصنيف الأجانب كمرضى مشتبه بهم وفي حاجة للخضوع لاختبارات كورونا. لذلك، يجب إيلاء المزيد من الاهتمام لحماية حقوق الإنسان للعمال الأجانب الذين يعيشون في كوريا، وليس مجرد التعبير عن الغضب من جرائم الكراهية ضد الآسيويين التي تحدث بشكل متكرر في الولايات المتحدة هذه الأيام. وأنه من المهم أن تتمكن الحكومة والحكومات المحلية من توفير تدابير جيدة لدعم الوقاية والعلاج حتى يكون العمال المهاجرون في مأمن من كورونا في المجتمع الكوري دون تمييز.