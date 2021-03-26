اُختتام أول معرض للأزياء يُنظم في متحف في سيول

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اختتم معرض "أسبوع الموضة في سيول"، وهو أكبر عرض أزياء يهتم بالثقافة التقليدية في كوريا. ورغم أن الجمهور لم يستطيع المشاركة في المشهد بسبب تأثير كورونا، يقال إن هذا الحدث قام بمحاولة جديدة لم تكن موجودة من قبل.

تجدر الأشارة الى أن أسبوع الموضة في سيول يعد أضخم حدث في عالم الأزياء والموضة في كوريا. ويقام هذا الحدث مرتين سنويا، مرة للربيع والصيف ومرة أخرى في شهر أكتوبر للخريف والشتاء. وهذه السنة أقيم هذا الحدث في أماكن خاصة حيث تعيش الثقافة الكورية وتتنفس.

وكان قد تم افتتاح مساحات العرض الداخلية للمتحف الوطني الكوري والمعرض الوطني للفن الحديث لأول مرة لاستضافة أكبر عرض أزياء في كوريا. حيث ظهر عارضات الازياء وهن يمشين داخل المتحف حيث تُعرض الكنوز والآثار الكورية التقليدية، في مشهد يدل على التقاطع الرائع بين الماضي والمستقبل.

يُشار الى أنه من المثير للإعجاب أن تتناغم المساحة التقليدية والأزياء الحديثة مع بعضها البعض. ولم تكن السلالم الموجودة خارج المتحف مجرد سلالم خرسانية، بل أصبحت مسرحا ثمينا لعارضات الأزياء. وعلى عكس فعاليات أسبوع الموضة في سيول الذي أقيم في دونغ ديمون ديزاين بلازا في سيول على مدى السنوات السبع الماضية، فإن هذا العام مميز للغاية حيث تم استخدام قاعات المعارض بالمتحف الوطني والمعرض الفني الوطني كأماكن لإقامة عروض الأزياء.

يبدو أن هذا التغيير هو محاولة لتوسيع قابلية التوسع في حالة ركود فيها صناعة الأزياء بسبب كورونا. وهذا يعني أيضا دمج الثقافة المحلية مع الأزياء، مثل ما تقوم به العلامات التجارية الأجنبية الفاخرة من عروض أزياء في متحف اللوفر في فرنسا. ومن المتوقع أن يكون أسبوع الموضة في سيول هذا فرصة جيدة للأزياء الكورية لتصبح أكثر شهرة في السوق العالمية حيث تنتشر عروض الأزياء الكورية في خلفية آثار المتحف والكنوز الوطنية وأعمال المعرض الفني المختلفة إلى العالم من خلال الإنترنت.

وبالإضافة إلى المتحف والمعرض الفني، يقال إن مناطق الجذب التمثيلية في سيول مثل Seonyudo Park وHangang Park ستتحول إلى أماكن خاصة لاستضافة عروض الأزياء، لذلك من المتوقع أن تكون الأزياء والثقافة الكورية معروفة للعالم، كما ستنشط السياحة والصناعات الثقافية الأخرى ذات الصلة في عصر ما بعد كورونا. ويمكن مشاهدة مقاطع فيديو أسبوع الموضة في سيول، والتي تم إنتاجها مسبقا بنسبة 100% بمشاركة 40 مصمما، مجانا من خلال موقع أسبوع الموضة في سيول أو القنوات عبر الإنترنت ويوتيوب لمدة 6 أيام من 22 إلى 27.