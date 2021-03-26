متوسط وقت النوم للكوريين الأقصر عالميا

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في أطار حملة اليوم العالمي للنوم، وهي حملة عالمية تعزز صحة النوم للناس في جميع أنحاء العالم وتعزز أهمية النوم. أجرَت شركة "فيليبس" استطلاعا للرأي حول النوم، للحصول على معلومات حول كيفية تأثير النوم في حياة الأشخاص في كل أنحاء العالم، وحول الأمور التي يقومون بها لتحسين جودة نومهم. ولقد شمل الاستطلاع أكثر من 13 ألف شخص بالغ في 13 بلدا لمعرفة وجهات النظر والسلوكيات المتعلّقة بالنوم. وعند سؤالهم عن الرضا عن النوم، أجاب 55% من الأشخاص حول العالم بأنهم راضون عن النوم، بينما أجاب 41% فقط من الكوريين بأنهم راضون عن النوم.

ويمكن القول إن نسبة الرضا عن النوم لدى الكوريين منخفضة بشكل ملحوظ. وبالإضافة إلى ذلك، تم تحليل أن متوسط وقت النوم للكوريين لا يزال أقصر مقارنة بالمتوسط في العالم. حيث كان متوسط وقت النوم في أيام الأسبوع للأشخاص حول العالم 6.9 ساعة و7.7 ساعة في عطلات نهاية الأسبوع، بينما كان متوسط وقت النوم في أيام الأسبوع للكوريين 6.7 ساعة و7.4 ساعة في عطلات نهاية الأسبوع. وبالنسبة للعاملين في المكاتب، يبلغ متوسط وقت النوم يوميا 6 ساعات، وهو أقصر.

تجدر الأشارة الى أن العديد من موظفي المكاتب الكوريين الذين يفتقرون إلى النوم بسبب العمل الإضافي المتكرر والتجمعات المختلفة وحفلات الشرب. وأيضا، أظهر الاستطلاع أن الكوريين يستخدمون الهواتف المحمولة أكثر قبل الذهاب إلى الفراش. حيث قال 46% من الأشخاص حول العالم إنهم نظروا إلى هواتفهم المحمولة لآخر مرة قبل الذهاب إلى الفراش، بينما قال 51% من الكوريين إنهم نظروا إلى هواتفهم المحمولة لآخر مرة قبل الذهاب إلى الفراش. وكعامل يُعيق النوم الجيد، اختار الكوريون القلق والتوتر بنسبة 28% أكثر من غيرههم، وتلاه الأجهزة المحمولة بنسبة 21%، بينما اختار الناس في جميع أنحاء العالم القلق والتوتر بنسبة 24%، والأجهزة المحمولة بنسبة 14%، والبيئات المحيطة مثل الضوضاء بنسبة 14%.

يذكر أن العديد من الدراسات توضح أنه من أجل زيادة جودة النوم وإشباعه، من الضروري تأمين وقت نوم كافٍ، والامتناع عن استخدام الهواتف المحمولة قبل النوم، وتقليل القلق والتوتر قبل النوم. وبالإضافة إلى ذلك، من الضروري بذل جهود مختلفة، مثل الاستيقاظ والنوم بانتظام في وقت محدد، وتجنب القيلولة قدر الإمكان، والتعرض لأشعة الشمس، وتجنب تناول الكافيين، أو التدخين أو الشرب.