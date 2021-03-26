المركز الثقافي الكوري بالقاهرة يبحث مع جامعة سوهاج افتتاح قسم للغة الكورية

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عقد مدير المركز الثقافي الكوري بالقاهرة "أوه سونغ هو" اجتماعا مع رئيس جامعة سوهاج الدكتور "أحمد عزيز" حيث تبادل معه الآراء حول القضايا المتعلقة بافتتاح وتشغيل قسم لتدريس اللغة الكورية بكلية الألسن في الجامعة.

كما بحث الجانبان أوجه التعاون المختلفة بين جامعة سوهاج والجامعات الكورية، فيما يتعلق بالدرجات العلمية المشتركة وتبادل أعضاء هيئة التدريس.

وقال رئيس جامعة سوهاج "أحمد عزيز" إنه تم في الاجتماع تناول القضايا المتعلقة بتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية، والتعرف على أوجه الدعم المقدمة من السفارة الكورية لافتتاح قسم اللغة الكورية بتلك الجامعة المصرية، والتعاون الأكاديمي المتبادل لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

كما تمت مناقشة عدد من أوجه الدعم، مثل توفير بعض مدرسي اللغة الكورية للقسم، ودعم القسم ببعض المقومات المادية مثل مكتبة صوتيات ومكتبة كتب كورية، وتوفير منح دراسية للمعيدين بالقسم للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه، والتوسع في أنشطة نشر الثقافة الكورية في جامعة سوهاج والمجتمع في مدينة سوهاج التي تقع في صعيد مصر.

وقال الدكتور "ناصر حجي" عميد كلية الألسن بجامعة سوهاج إنه تم في الاجتماع تناول سبل التعاون بين البلدين، من خلال توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المستقبلي في المجالات العلمية، مشيرا إلى الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها السفير الكوري للجامعة للتعرف عن قرب على الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة بالكلية.





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من جهة أخرى، قام وفد كوري رفيع المستوى بزيارة لجامعة عين شمس المصرية برئاسة السفير الكوري لدى مصر "هونغ جين أوك" ومدير المركز الثقافي الكوري بالقاهرة "أوه سونغ هو".

كان في استقبال الوفد الكوري الدكتور "محمود أحمد شوقي المتيني" رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة "سلوى رشاد" عميدة كلية الألسن، وعدد آخر من أعضاء هيئة التدريس المصريين والكوريين.

واستهدفت زيارة الوفد الكوري تعميق التعاون الثنائي بين كوريا الجنوبية ومصر من خلال جامعة عين شمس، حيث تم في أثناء هذه الزيارة تناول آليات وطرق تطوير قسم اللغة الكورية بكلية الألسن، وتعزيز سبل التبادل الأكاديمي على مستوى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب في مرحلتي الليسانس والدراسات العليا.

وأكد الدكتور "محمود المتيني" رئيس جامعة عين شمس أن التعليم هو المدخل الأول لتوطيد العلاقات بين أي بلدين، مشيرا إلى أنه يمكن من خلاله فتح آفاق للتعاون الفعال على مختلف الأصعدة، بما في ذلك القطاع الهندسي والطبي والزراعي والعلوم.

ومن جانبها، قالت الدكتورة "سلوى رشاد" عميدة كلية الألسن إن قسم اللغة الكورية بجامعة عين شمس تم تأسيسه في عام 2005، ويعد أقدم قسم للغة الكورية في الشرق الأوسط.

وأضافت أن قسم اللغة الكورية بالكلية شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة فيما يتعلق بالجوانب التعليمية، حيث اعتمد في سياساته على فكرة التعاون الدولي مع المؤسسات الكورية لاستقدام متطوعين للتدريس بالكلية ورفع مستوى دراسة اللغة الكورية في الكلية، وإعداد أجيال قادرة على التعامل باللغة الكورية في مختلف المجالات التي تتطلبها المرحلة الراهنة.