شركة سي يو الكورية تطرح وجبات حلال جاهزة للأكل

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قامت شركة "سي يو" الكورية بطرح وجبات جاهزة للأكل مصنوعة باستخدام مواد غذائية حلال في سلاسل السوبر ماركت الصغيرة.

ومن بين الوجبات الحلال الجاهزة للأكل المطروحة في السوق مؤخرا، وجبة دجاج تندوري مطهو بالكاري مكاني الهندي، ووجبة دجاج ثلاثي الأذواق، ويتم طهيهما باستخدام دجاج مذبوح بطريقة الحلال.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها بيع وجبات حلال جاهزة للأكل في السوبر ماركت، بعد أن تم بيع معكرونة راميون حلال سريعة التحضير.

وقال مسؤول في شركة "سي يو" إن الأطعمة الحلال بدأت تحظى بإقبال كبير لدى الزبائن المسلمين وغير المسلمين أيضا، بسبب زيادة ثقتهم واهتمامهم بها، على اعتبار أن الأطعمة الحلال تخضع لعملية توزيع صارمة، وهو ما شجع الشركة على طرح وجبات حلال جاهزة للأكل في السوق.

وفي الواقع، فإن 50 ألف وحدة من معكرونة راميون الحلال المعروفة باسم "ميغورانغ" التي استوردتها شركة "سي يو" من ماليزيا في عام 2019، قد تم بيعها بالكامل خلال شهر واحد من طرحها في السوبر ماركت.