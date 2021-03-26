تنظيم المهرجان الكوري الإماراتي عبر الإنترنت يوم 31 مارس

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تنظم وزارة الثقافة الرياضة والسياحة الكورية ووزارة الثقافة والشباب الإماراتية مجموعة من الفعاليات الثقافية، ضمن المهرجان الكوري الإماراتي، بمناسبة عام الحوار الثقافي الكوري الإماراتي في عامي 2020 و2021.

وقد تم اعتماد عام 2020 عاما للحوار الثقافي الكوري الإماراتي في شهر نوفمبر من عام 2019، لتعزيز التبادل الثقافي بين سيول وأبوظبي، بمناسبة مرور 40 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

ولكن بسبب جائحة كورونا، تم تأجيل العديد من الأحداث، ومن ثم وافق البلدان على تمديد عام الحوار الثقافي الكوري الإماراتي ليشمل 2021.

وترعى وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية ووزارة الثقافة والشباب الإماراتية المهرجان الكوري الإماراتي الذي سينطلق يوم الحادي والثلاثين من شهر مارس الجاري، وسيستمر حتى الثاني من أبريل.

ومن المتوقع أن تمنح فعاليتا "مهرجان المحتوى الكوري" و"مهرجان الكيبوب" اللتان ستقامان ضمن المهرجان الكوري الإماراتي، فرصة للترويج للمحتوى الكوري في الإمارات.

وستقام فعالية "مهرجان المحتوى الكوري" يومي الحادي والثلاثين من مارس والأول من أبريل بمشاركة 20 من المتحدثين والمشترين الإماراتيين، بالإضافة إلى 28 شركة كورية متخصصة في مجال الألعاب والقصص المصورة والواقع الافتراضي والمعزز.

كما ستقام فعالية "مهرجان الكيبوب" يوم الثاني من أبريل، بمشاركة ست فرق كورية، هي "إن سي تي دريم"، و"مامامو"، و"إسبر"، و"آسترو"، و"ذا بويز"، و"بي آي جي".

كما ستشارك في هذا المهرجان الفنانة الأوبرالية والعازفة متعددة الآلات الإماراتية "فاطمة الهاشمي"، وسوف يتم بث مهرجان الكيبوب على الهواء مباشرة عبر قناتي "إس بي إس" للكيبوب والمركز الثقافي الكوري في أبوظبي على يوتيوب، وقناة "في ميوزيك" على نيفر في الساعة السادسة مساء يوم الثاني من أبريل حسب توقيت الإمارات.

وقال وزير الثقافة والرياضة والسياحة الكوري "هوانغ هي" إن العلاقات الكورية الإماراتية، منذ إقامتها قبل 40 عاما، ظلت نموذجا ناجحا للعلاقات الثنائية، وبالتالي فقد تحويل هذه العلاقات في السنوات الأخيرة إلى مشاركة استراتيجية في جميع المجالات.

وأكد الوزير "هوانغ" أنه على الرغم من الصعوبات الناجمة عن جائحة كورونا، فإن المهرجان المرتقب سيصنع للمستقبل مجتمعا ثقافيا بين البلدين، كما سيوسع من دائرة التبادلات الثقافية مع العالم العربي.