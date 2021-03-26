السفير المصري ينظم حفلا بمناسبة ترجمة كورية لقصة بردية فرعونية

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أقام الدكتور "حازم فهمي" سفير جمهورية مصر العربية لدى سيول حفل استقبال بمقر البعثة المصرية في سيول، بمناسبة إطلاق الكتاب الخامس للباحثة الكورية "كانغ جو هيون" المتخصصة في علم المصريات، والذي تضمن ترجمة كورية لإحدى قصص البرديات الفرعونية الأشهر، وهي "برديات برلين"، المعروفة بـ"قصة سينوه".

وشارك في الحفل نخبة من أساتذة الجامعات المهتمين بالحضارة المصرية القديمة والقائمين على المتحف والمكتبات العامة وممثلين لوسائل الإعلام الكورية.

وألقي السفير "حازم فهمي" كلمة بتلك المناسبة تحدث فيها عن خلفية برديات الدولة الفرعونية الوسطي التي من ضمنها البردية المحتوية على "قصة سينوه"، والتي كشفت عن الكثير من أوجه الحياة في مصر الفرعونية وتفكير المصري القديم خلال تلك الفترة الزمنية وانطباعاته عن العالم المحيط به.

وأبرز أيضا أهمية أن تطلع العقول الكورية الشابة على كنوز الحضارة المصرية الفرعونية القديمة، خاصة وأن الشعب الكوري من أكثر شعوب العالم شغفا بالسياحة والترحال.

وتحدث السفير المصري عن مشروع المتحف المصري الكبير المزمع افتتاحه قريبا، متمنيا أن تؤدي الترجمات الكورية لقصص الحضارة الفرعونية وافتتاح المتحف المصري الكبير، إلى جذب السياحة الكورية إلى مصر. كما أشار إلى أنواع السياحة الأخرى التي تقدمها مصر من سياحة شاطئية وصحراوية وترفيهية ومؤتمرات، وغيرها من الإمكانات والمنتجات السياحية التي توفرها مصر.