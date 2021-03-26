مظاهرات لوقف الكراهية ضد الآسيويين

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تنتشر حاليا مظاهرات تحمل شعار "أوقفوا الكراهية ضد الآسيويين"، ليس فقط في الولايات المتحدة، بل وفي أنحاء مختلفة من العالم، وذلك إثر حادث إطلاق النار على آسيويين في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية.

ووسط توسع نطاق المظاهرات والمسيرات التي تدين جرائم الكراهية العنصرية لتشمل أرجاء مختلفة من الولايات المتحدة، قام الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بزيارة لمدينة أتلانتا، استنكر خلالها ممارسة العنف ضد الآسيويين.

الجدير بالذكر أن شابا أمريكيا أبيض اسمه "روبرت آرون لونغ" يبلغ من العمر 21 عاما قد أطلق الرصاص يوم السابع عشر من مارس الجاري في اثنين من مراكز التجميل في أتلانتا ومركز للتدليك على بعد 50 كيلومترا من منطقة شيروكي، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، منهم 6 نساء من أصول آسيوية، بمن في ذلك 4 نساء من أصل كوري.

ومن المُرجح أن إطلاق النار كان جريمة كراهية تستهدف الجاليات الآسيوية، نظرا لأن الشهادات تفيد بأن مطلق النار عند وقوع الحادث قال إنه سيقتل الآسيويين.

لكن الشرطة الأمريكية قالت إنها لا تستبعد إمكانية توجيه إما تهمة إدمان الجنس أو تهمة جريمة الكراهية لمطلق النار، مما تسبب في زيادة الغضب لدى الجاليات الآسيوية في الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، تم تنظيم مظاهرات ومسيرات تحت شعار "أوقفوا الكراهية ضد الآسيويين" في أرجاء مختلفة من الولايات المتحدة، وبدأت هذه المظاهرات تنتشر بشكل سريع لتشمل أنحاء مختلفة من العالم.

بالإضافة إلى ذلك، شارك في المظاهرات عدد من القادة السياسيين ونجوم هوليوود الأمريكيين من أصل كوري، بمن فيهم الممثلة "ساندرا أو" والممثلان "دانيال ديه كيم" و"ستيفن يون"، حيث أعربوا عن استعدادهم للمشاركة في التضامن مع الجاليات الآسيوية.

وطالب المتظاهرون، وهم يحملون لافتات كتب عليها "أوقفوا الكراهية ضد الآسيويين" و"الآسيويون ليسوا فيروس"، باتخاذ إجراءات لوقف التمييز ضد الأمريكيين من أصل آسيوي.

وبعد 3 أيام من وقوع حادث إطلاق النار، قام الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بزيارة لمدينة أتلانتا، والتقى بزعماء أمريكيين آسيويين، حيث دعا إلى الوقوف معا ضد الكراهية وضد العنصرية. وقال "بايدن" إن الكراهية والعنف يختبئان أمام الجميع، وغالبا ما يقابل ذلك بالصمت، وأكد أن هذا كان صحيحا طوال التاريخ الأمريكي، لكن ذلك يجب أن يتغير، مؤكدا على ضرورة أن التحدث والتحرك بدلا من الصمت.

ومن جانبه، دعا الأمين عام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" في بيان صادر عن المتحدث باسمه إلى وقف العنف والكراهية ضد الآسيويين، خاصة النساء الآسيويات، معربا عن عزمه التضامن مع جميع الذين يواجهون التمييز العنصري والتعدي على حقوقهم الإنسانية.