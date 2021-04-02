الأدب الكوري يجذب اهتمام وسائل الإعلام الدولية





ازداد مؤخراً اهتمام وسائل الإعلام الأجنبية بموضوعات الأدب الكوري، خاصة المتعلقة بموضوعات مثل الجنس والكوارث والجرائم. وتمثل التقييم المشترك للأعمال الأدبية الكورية في إتقان وصف الحالات النفسية الداخلية بأسلوب موجز ومبهج. وهي تعكس تنوع الأدب الكوري بشكل ممتاز حيث يتم نقل خصائصها الأدبية بشكل كاف حتى ولو ترجمت إلى لغات أخرى لتلقى تقديرا حسنا في الخارج.

في هذا السياق، قال معهد ترجمة الأدب الكوري مؤخرا إن أكثر الأعمال الأدبية الكورية التي تم تقديمها بواسطة وسائل الإعلام الأجنبية الرئيسية حتى شهر فبراير الماضي هي رواية "البنت كيم جي يونغ المولودة في عام 1982" التي كتبتها الأديبة "جو نام جو". وتلتها رواية "المسافرون ليلا" للكاتبة "يون كو اون 윤고은 " ورواية " طريقة ذاكرة القاتل " للروائي كيم يونغ ها 김영하. بالإضافة إلى ذلك تم تقديم عدد من المؤلفات الأدبية الكورية إلى شعوب العالم عبر مختلف وسائل الإعلام الأجنبية. ولاقت رواية "البنت كيم جي يونغ" تقديرا جيدا من قبل صحف "دويتشلاند فونك 도이칠란트 풍크 " الألمانية، و"نيويورك تايمز" الأمريكية، و"لو فيغارو" الفرنسية، و"ذا تايمز" و"غارديان" البريطانيتَيْن. وتتناول هذه الرواية من خلال حياة ربة المنزل العادية "كيم جي يونغ" قضية عدم المساواة التي تواجهها النساء الكوريات في المنازل والمدارس وغيرها في المجتمع الكوري. وقد تم بيع حق بيع الرواية إلى ست وعشرين دولة.

تجدر الأشارة الى أن رواج الروايات الكورية في أسواق القراءة الأجنبية يرجع الي سبب شعور النساء بالتمييز والتهميش، وهو ما يمثل موضوعا عاما يثير التعاطف عبر الحدود الوطنية. كما أضاف البروفسور "او تشان جيه 우찬제" في قسم الأدب الكوري في جامعة صوكانغ أن نصوص الرواية قصيرة وواضحة لتصبح سهلة الترجمة وهي ميزة أخرى لها. أما رواية "المسافرون ليلا" فهي تتناول قصة موظفة في نهاية الثلاثينيات من العمر وتعمل في وكالة سفر. وتتولى هذه المؤظفة مهمة تطوير برنامج سفر يمزج بين مناطق الكوارث الطبيعية والسياحة، وبالتالي صارت تدرك حقائق السياحة المتعلقة بالكوارث الطبيعية في جنوب شرق آسيا. وقد تم تقديم هذه الرواية بواسطة عدد من الصحف البريطانية، وتم بيعها إلى 5 دول. وأوضحت الناقدة الأدبية "بارك هيه جين박혜진 " أن هذه الرواية نجحت في جذب أنظار القراء الأجانب في الخارج أكثر من كوريا اعتمادا على قدرة التخيل المتمثلة في برنامج السفر المرتبط بالكوارث الطبيعية، على خلفية استمرار جائحة كورونا.

أما رواية "طريقة ذاكرة القاتل" فهي تتناول قصة قاتل متسلسل متقاعد يخطط مرة أخرى للقتل من أجل إنقاذ ابنته بعد إصابته بمرض ألزهايمر. وكان كاتب الرواية قد حصل على ثلاث جوائز أدبية في الخارج بما في ذلك جائزة أفضل أدب بوليسي في ألمانيا العام الماضي. ويقدر النقاد تقديرا كبيرا هذه الرواية لأنها متميزة بعمق التأمل في الحياة والموت، إلى جانب أسلوب الكتابة الخفيف.

في هذا السياق، قال الأستاذ اوه إن الموضوعات الاجتماعية التي تتناول الشؤون الكورية المتميزة بما فيها الانقسام والحروب والصراعات الاقتصادية كانت تسيطر على الأدب الكوري في الماضي، إلا أنها تتناول حاليا مختلف الشؤون العمومية مثل البيئة أو الجنس أو غيرها من الموضوعات التي تريدها شعوب العالم، ولذلك تحظى برواج كبير بينهم حتى في ظل الوضع الخاص المتمثل في جائحة كورونا. وأضاف أن الأدب الكوري أصبح مقبولا كأدب في حد ذاته يثير اهتمام القراء العاديين تماشيا مع شعبية المسلسلات الدرامية الكورية. كما قالت البروفسورة كيم مي هيون في جامعة إيهوا إن مؤلفات الأدباء "جو" و"يون" و"كيم" تعكس الخاصية العصرية والعمومية للأدب في آن واحد، وتخلق جوا أدبيا حتى ولو ترجمت إلى لغات أخرى، وأنها تثبت أن الأدب الذي يعكس التنوع قابل للبقاء في العالم.