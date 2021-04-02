كي بي إس تبث برنامجا حواريا خاصا بفرقة بي تي إس اليوم





من المقرر أن تبث قناة كي بي إس ورلد تي في برنامجا حواريا خاصا بفرقة "بي تي إس"، مساء اليوم الاثنين.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها فرقة "بي تي إس" في برنامج تلفزيوني حواري خاص بها، حيث ستقوم الفرقة من خلال هذا البرنامج، بإظهار جاذبيتها.

وسيتم في البرنامج عرض مقطع فيديو مسجل مسبقا يتحدث فيه أعضاء الفرقة السبعة بشكل صريح عما لم يتمكوا من الحديث حوله فيما بينهم خلال الثمانية أعوام الماضية منذ بدء أنشطتهم الغنائية.

وسيتم بث البرنامج الذي يحمل عنوان "ليتس بي تي إس" أي "دعونا بي تي إس" في الساعة العاشرة و40 دقيقة من مساء اليوم حسب توقيت كوريا الجنوبية عبر القناة الثانية لتلفزيون الكي بي إس، وقناة كي بي إس ورلد تي في، لمدة ساعة و40 دقيقة.