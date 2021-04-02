الموظفون الكوريون غير مرتاحين لنظام العمل من المنزل كنظام دائم

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يوجد في كوريا العديد من الشركات التي تنفذ نظام العمل من المنزل نتيجة لتفشي وباء كورونا هذه الأيام. وهناك احتمال كبير لإرساء هذا النظام في العمل حتى بعد انحسار الوباء. ولهذا أجرت شركة مايكروسوفت مسحا على حوالي ثلاثين ألف موظف في إحدى وثلاثين دولة، بما فيها كوريا، للتعرف على اتجاه بيئة العمل لهذا العام. وفي هذا المسح قال موظف واحد من بين كل خمسة موظفين إن أصحاب العمل لا يضعون الرعاية الكافية لتحقيق توازن الموظفين بين العمل والحياة. كما قال أكثر من نصف عددهم إنهم يتعرضون للإرهاق الناتج عن الأعمال المفرطة بينما قال تسعة وثلاثون بالمائة منهم إنهم يشعرون بالتعب أكثر.

ظاهرياً يبدو العمل في المنزل أكثر راحة بالمقارنة مع العمل في المكتب، ولكن النتيجة تخالف هذا الظن. وطبقا لتقرير أصدرته ميكروسوفت بعد تحليل نتائج المسح، زادت الشدة الرقمية نتيجة لنظام العمل من المنزل. حيث زادت كميات رسائل الإيميل والاجتماعات عن بعد التي تديرها مايكروسوفت زيادة كبيرة. وبالمقارنة مع شهر فبراير من العام الماضي، زاد وقت الاجتماعات عن بعد باثنين ونصف ضعف في شهر فبراير الماضي في مختلف أنحاء العالم، كما زادت كمية الحوارات عبر الإنترنت بخمسة وأربعين بالمائة. وتقول نتيجة بحث حول بيئة العمل التي يريدها الموظفون إنهم يريدون بيئة عمل مرنة يمكن فيها الاختيار بين العمل من المنزل أو من المكتب حتى ولو انتهى وباء كورونا.

ولكن الواقع يشير إلى نقص دعم الشركات لتطبيق هذا النظام. وقد قال اثنان وأربعون بالمائة من الموظفين إنهم يعانون من نقص الضروريات المكتبية. واتضح من هذا المسح أن الموظفين المبتدئين في الشركات يشعرون بصعوبات أكبر عندما يقومون بالعمل من المنزل. فقد قام هؤلاء بالعمل من المنزل منذ بداية أعمالهم في الشركات ولهذا فإنهم لم يتعلموا طرق القيام بأعمالهم بشكل دقيق ولم يحسوا بشعور الانتماء إلى الشركات. وأجاب أغلبيتهم بأنهم يواجهون صعوبات في تحقيق التوازن بين العمل والحياة، ولذلك فهم يشعرون بالتعب بعد نهاية العمل.