تدشين خدمة التسوق والسياحة باستخدام التقنية الذكية المتنقلة

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قالت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية مؤخرا إنها قامت بتطوير نظام يسمح بالتسوق والسياحة عن بعد باستخدام التقنية الذكية المتنقلة وأدخلت النظام أولا إلى مدينة ديغو ومقاطعة جنوب جولا. وبدأت الوزارة ومؤسسة السياحة الكورية في تقديم الخدمة الذكية للتسوق والسياحة في منطقة دونغ سونغ رو 동성로 بمدينة ديغو في الخامس عشر من هذا الشهر. حيث يمكن للسياح هناك استخدام الخدمة للتعرف على المتاجر والمطاعم والأماكن السياحية القريبة، كما يمكنهم أيضا شراء ودفع المنتجات التي يريدونها مباشرة. ويتم تقديم الخدمة بأربع لغات، هي الكورية والإنجليزية والصينة واليابانية. وفي عدد من أماكن المنطقة تم تجهيز بعض الأكشاك الخاصة لتجربة ارتداء الملابس افتراضيا. كما تم توفير العديد من المحتويات التجريبية بما فيها السياحة عبر الواقع المعزز والتي يمكن من خلاله زيارة المتاجر الرئيسية.

يشار إلى أن هذه الخدمة استهدفت إتاحة فرصة للسياح للتمتع بالسياحة من خلال تقليل الأنشطة وجها لوجه. كما طرحت حوالي عشرين نوعا من بطاقات السياحة التي تمزج بين التسوق والمنتجات التجريبية حتى تسمح للسياح بالتمتع بمختلف الأنشطة السياحية بتكلفة أرخص. وقال مسؤول في الوزارة إن قطاع السياحة والتوزيع يقضي فترة صعبة بسبب طول أمد وباء كورونا ولهذا فإن الوزارة استهدفت من خلال هذه الخدمة تفعيل السياحة الإقليمية من أجل تخفيف صعوبات القطاع.