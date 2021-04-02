(10) 만만치 않아

Seo Min-gyu: 실망이네. 저희 회사 뒷조사할 시간에 돈부터 찾으셔야죠.

هذا محبط، كان عليك أن تبحث عن المال أولا في الوقت الذي تجري فيه تحقيقات عن شركتنا.

Tae-woo: 그게 수사의 기본이거든.

هذا هو الأساس الذي تقوم عليه التحقيقات.

구린내 나는 사건은 너같은 똥덩어리들부터 먼저 파헤치는 거.

يجب التحقق أولا من الشخصيات المشبوهة مثلك.

Min-gyu: 그럼 강태현 팀장도 포함해야죠.

هذا الكلام ينطبق على مدير الفريق كانغ تيه هيون إذا.

외부에서 매수됐을 가능성도 있으니까.

هناك احتمال أن يكون هناك من اشتراه.

Tae-woo: 그럼 넌? 가능성으로 치면 너도 만만치 않아. 응?

ماذا عنك؟ إذا تحدثنا عن الاحتمالات، فالاحتمالات التي تخصك ليست هينة أبدا، ها؟





شرح التعبير

أصل التعبير هو الفعل 만만하다 : هينا لا يوجد به ما يثير الاهتمام أو القلق، وإذا قلنا:

만만해 보여요 : يبدو سهلا أو هينا

그는 내가 나이가 어리다고 만만하게: يعاملي بلا اكتراث لأن عمري صغير

أما التعبير بالمقطع "만만치 않다" : اختصار 만만하지 않다 ويعني "ليس بسيطا".





شرح الأمثلة

가.너는 왜 그렇게 고집이 세니?

나.고집이 센 걸로 치면 너도 만만치 않아.

أ.لماذا أنت عنيد بهذا الشكل؟

ب.إذا تحدثنا عن العند فأنت أيضا لست سهلا.

가격이 만만치 않다.

السعر ليس بسيطا.

요즘 과일도 야채도 가격이 만만치 않네.

أسعار الفواكة والخضروات هذه الأيام ليست هينة أبدا

직장을 다니면서 대학원 공부하는 것이 만만치 않다 .

القيام بالدراسات العليا مع العمل في وقت واحد ليس سهلا.



