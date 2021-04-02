هوانغ تشي يول يصدر ألبوما جديدا





من المقرر أن يكشف المطرب "هوانغ تشي يول" عن ألبوم جديد بعنوان "كوني سببي" يوم الثاني من أبريل، بعد أكثر من عامين من إصدار ألبومه الكامل الثاني بعنوان "المواسم الأربعة" في شهر يناير من عام 2019.

ويضم الألبوم الجديد 6 أغنيات، منها الأغنية الرئيسية التي تحمل عنوان "رسالتان".