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سفنتين تظهر في برنامج إيلين دي جينيريس

#أخبار الساحة الفنية l 2021-03-29

من أغانى القمة

ⓒ PLEDIS ENTERTAINMENT

ستظهر فرقة "سفنتين" لأول مرة في البرنامج الحواري التلفزيوني الذي تستضيفه الممثلة الكوميدية الأمريكية "إيلين دي جينيريس".

وخلال مشاركتها في هذا البرنامج الذي سيتم بثه يوم الأول من أبريل، ستغني الفرقة  أغنية "هيت" من ألبومها الثالث بعنوان "قصيدة" الذي صدر في عام 2019.

وكانت أغنية "قصيدة" قد احتلت المركز السابع في قائمة "بيلبورد" للألبومات العالمية.

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