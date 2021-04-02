عودة إن سي تي دريم في شهر أبريل

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قالت وكالة "إس إم" الترفيهية إن فرقة "إن سي تي دريم" تستعد الآن لإصدار ألبوم جديد في شهر أبريل، بعد عام من الكشف عن ألبومها المصغر السابق بعنوان "ريلود" في شهر أبريل من العام الماضي.

وستعود الفرقة بـ7 أعضاء، منهم المطرب "مارك" الذي كان قد ترك الفرقة في عام 2018، بناء على نظام إدارتها السابقة الذي يقضي بأن يترك الفرقة العضو الذي يتجاوز عمره 20 عاما.

ولكن طرأ تغيير على هذا النظام، حيث قررت وكالة "إس إم" الإبقاء على أعضاء الفرقة بغض النظر عن أعمارهم.