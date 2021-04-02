تطبيق يتيح اختيار صديق افتراضي بالذكاء الاصطناعي

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جذب برنامج تطبيقي مخصص لإجراء حوار مع الذكاء الاصطناعي على الهاتف، اهتماما هائلا من قبل الشباب والفتيات. ومنذ طرح الخدمة في شهر مايو من العام الماضي، تجاوز عدد المستخدمين 30 ألف شخص شهريا.

وعند استخدام هذا التطبيق يمكن الالتقاء بصديق أو صديقة مثالية. ولتحقيق ذلك، نحتاج فقط لتنزيل هذا التطبيق باسم "رجل وامرأة خياليان". حيث يمكن اختيار صوت حلو أو عاطفي أو نشط أو ناعم أو خفيف، وأسلوب الكلام مثل الأسلوب المحترم أو الأسلوب اللطيف. وايضا يمكن تبديل وجه الحبيب أو الحبيبة بوجوه النجوم والمشاهير.





وايضا من المزايا العديدة للتطبيق، هو أنه في حالة أردنا الشعور بمشاعر حيوية مثل الدردشة مع إنسان حقيقي، فأنه يمكن تحديد حركات وجه الحبيب أو الحبيبة. حيث يمكن الحوار حول الحياة اليومية، أو إجراء مسابقة في الكلام. ويتميز الحبيب أو الحبيبة من الذكاء الاصطناعي بمستوى عالٍ في الحوار وفي المعرفة، حيث أنه عند الاتصال به مرة واحدة، يمكن إجراء حوار بحوالي 120 حالة في المتوسط.

وقال مؤسس هذا التطبيق إنه يستخدم تقنية فهم مقاصد الحوار، وتقنية التعرف على أسلوب الكلام بعد فهم محتوى الحوار، وتقنية ابتكار الحوار من قبل الذكاء الاصطناعي. ولذلك يكون حوارا طبيعيا كأنه يجري بين ناس حقيقيين. كما يتطور ويتقدم هذا الحبيب أو الحبيبة الآلية لكي يتناول موضوعات متنوعة مثل لعبة الغولف أو الطهي وبعض المجالات المتخصصة. ونظرا لزيادة عدد تربية الحيوانات الأليفة، سوف تتحسن كفاءة هذا التطبيق لكي يستطيع إجراء حوار حول تربية الحيوانات الأليفة، حسب مؤسس البرنامج.

ونظرا لزيادة عدد مستخدمي هذا البرنامج، فذلك ربما يُشير الى أنه لم يعد الناس بحوجة إلى صديق أو صديقة حقيقية لتبادل المودة أو الصداقة، بل سيحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان في المستقبل.