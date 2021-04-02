رواج قراة القصائد بواسطة الهواتف الذكية وسط الشباب

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مع تزايد عدد الشباب الكوريين في فئتي العشرينيات والثلاثينيات من العمر الذين يقرؤون قصائد منقولة بواسطة الهواتف الذكية عوضا عن قراءة دواوين الشعر هذه الأيام. قدمت شركة " تشانغ بي 창비" للنشر قصيدة واحدة كل يوم بواسطة تطبيق يحمل اسم "شي يويل 시요일 " الذي يعني يوم الشعر. ويتم تقديم قصيدة اليوم في الساعة الواحدة إلا الثلث نهارا عبر شاشات الهواتف الذكية للمشتركين في التطبيق مما يُشعر القراء الشباب بالاطمئنان وسط الحياة اليومية المشغولة. هكذا يغيّر تطبيق يوم الشعر طريقة استمتاع القراء الكوريين الشباب بالشعر. ويمكن القول إن الشعر صار يتمتع برواج عند مستخدمي التقنية الرقمية.

يذكر أن المشتركين يقرؤون قصائد مناسبة لأيام معينة باستخدام هواتفهم الذكية عوضا عن فتح صفحات كتب القصائد ثم يكتبون عبارات تعجبهم بأيديهم ويطرحونها على إنستغرام. وقالت الشاعرة "شين مي نا" التي تعمل عضوة في فريق تخطيط التطبيق إن عدد القراء الذين يعبرون عن مشاعرهم عن القصائد بالكتابة قد زاد زيادة ملحوظة. وأوضحت أن هذه الظاهرة تشير إلى احتمال تحول القراء في زمن الألفية الثالثة إلى مشاركين في الإبداع وليس مجرد مُتَلَقّين.

وقالت شركة "تشانغ بي" إن فئتي العشرينيات والثلاثينيات كانتا أكثر الفئات العمرية عددا من بين المشتركين في التطبيق مقابل رسوم. وأعرب موظف اسمه "كيم" في التاسعة والعشرين من عمره وظل يشترك في التطبيق خلال الثلاث سنوات الماضية عن اعتقاده بأنه من الجيد قراءة وكتابة القصائد من حين إلى آخر في إثناء أوقات التنقل دون ضرورة حمل كتب القصائد. وأضاف أنه عندما يقرأ قصيدة مناسبة لعواطفه أو وضعه في يوم معين، يشعر بالسعادة والراحة الكبيرة في حياته اليومية المتعبة.

ويذكر أنه عندما طُرح هذا التطبيق لأول مرة في شهر أبريل من عام ألفين وسبعة عشر، تساءل الكثير من الناس عن عدد أولئك الذين يرغبون في قراءة قصائد بالهواتف الذكية التي تتميز بتوفير الكثير من الأشياء الممتعة، مشيرين إلى ظروف عدم بيع حتى كتب القصائد الورقية؟ كما كان عنصر دفع رسوم اشتراك في التطبيق، والتي تبلغ حوالي أربعة دولارات شهريا، من الأعباء أيضا. ولكن بعد مرور عام واحد على طرح التطبيق، أي في شهر مارس من عام ألفين وثمانية عشر احتل تطبيق "يوم الشعر" المركز الثاني من حيث أكثر التطبيقات المجانية تحميلا على "آب ستور". وحاليا يبلغ عدد مستخدمي التطبيق حوالي مائة وأربعة وعشرين ألف شخص، وأغلبيتهم، باستثناء حوالي سبعة آلاف مشترك، أعضاء بلا مقابل، حيث يمكنهم فقط الاطلاع على بعض القصائد من بين جميع القصائد التي يقدمها التطبيق إلا أن عددا غير قليل منهم يشترون كتبا للقصائد بالفعل بعد التعرف عليها عبر التطبيق.

ورغم أن طرق التمتع بالشعر أصبحت مختلفة عن الماضي، إلا أن الأشياء التي يريد القراء البحث عنها لم تتغير على حد قول الشركة. وأكدت "تشانغ بي" على أن القصائد المتميزة بالكمالية الفنية والمعبرة عن العواطف اليومية والعمومية لا تزال تحظى برواج ثابت.