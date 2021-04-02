مدرسة ابتدائية تقدم نقودا للطلاب كوسيلة تعليمية

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اثارت مدرسة ابتدائية في منطقة بواون 보은 بمقاطعة شمال تشونغ تشنغ الاهتمام، بعد أن قدمت نقودا ورقية بقيمة متساوية إلى جميع تلاميذها كل أسبوع. ويرجع السبب، فأن المدرسة لديها فلسفة تقول إن التلاميذ يتعلمون مفهوما اقتصاديا وهم يصرفون النقود بعناية ويدخرونها أو يتبرعون بها. ومنذ شهر أكتوبر من العام الماضي بدأت مدرسة "باندونغ판동" تقدم إلى التلاميذ ألفي وون من النقود الورقية الخاصة بالمتجر التابع للمدرسة كل يوم اثنين.

في هذا السياق، يقول التلميذ "جونغ سونغ هيون" في الصف الخامس من المدرسة إنه يستطيع بهذه التقود شراء مأكولات لذيذة أو أدوات مكتبية، أو التبرع بها. يشار إلى أن نظام النقود الورقية الذاتية يستهدف مساعدة جميع التلاميذ على استخدام متجر المدرسة بشكل متساوٍ. وقال المدرس "كانغ هوان اوك" في المدرسة إن النقود لا يتم تقديمها إلى التلاميذ المحتاجين فقط بل إلى جميع التلاميذ، ولهذا فلا داع إلى الشعور بالخجل لاستخدام هذا النوع من النقود على الإطلاق.

يذكر أن التلاميذ يتعلمون طرق الاستهلاك بعناية والتوفير وحتى التبرع. وذكرت التلميذة " اوم جي هو 엄지후 " في الصف الرابع من المدرسة أن النظام يساعد التلاميذ على تعزيز علاقات الصداقة فيما بينهم، وأن بعض الأصدقاء لم يزوروا المتجر سابقا لأنهم لم يتلقوا مصروفات الجيب إلا أنهم أصبحوا يترددون على المتجر الآن من أجل صرف النقود. ويرى أولياء الأمور أن نظام النقود الورقية الذاتية يقدم تعليما حيا لأولادهم حول طرق الاستهلاك والادخار بشكل مستقل. حيث أن التلاميذ يتعلمون من خلال هذا النوع من تعليم المعايشة في تلك المدرسة الريفية دروسا متعددة تتمثل في الأنشطة الاقتصادية الصغيرة والرفاهية والتقاسم.