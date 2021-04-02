فن الرسم الكوري يقود موجة الثقافة الكورية عالميا

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بدء فن الرسم الكوري يقود بقوة موجة الثقافة الكورية الشعبية حاليا، وذلك خلفا للمسلسلات التلفزيونية والأفلام والأغاني الكورية. وبالمقارنة مع الثقافة الكورية الشعبية، يعتبر حجمه ومكانته غير مرتفعة، إلا أن دوائر فن الرسم العالمية تتابع عددا من الرسامين الكوريين المزودون بالأصالة والحماس.

يُشار الى أن هناك رسامون كوريون يتلقون تقديرا من خارج البلاد أولا قبل الداخل. فمنذ السابع عشر من الشهر الماضي يقام معرض خاص للرسام الكوري "بارك سو بو" المتخصص في اللوحات أحادية اللون في مركز "هوايت كيوب 화이트큐브" الذي يعتبر من أهم مراكز الفن البريطانية. ويعتبر معرضه الحالي الثالث من نوعه منذ أن أقام أول معرض خاص له هناك باع فيه كل معروضاته في عام ألفين وستة عشر. وفي عام ألفين وتسعة عشر أقام معرضا ثنائيا مع تلميذته "كيم مين جونغ김민정" في مركز "نويس لانغ آند فاونديشان" في ألمانيا. كما أقام معرض آخر له في مركز "بيروتينغ 페로탱 " في العاصمة الفرنسية باريس في شهر أكتوبر من نفس العام. أما فنان الرسم الحديث "يانغ هيه كيو양혜규" فيقيم عقودا حصرية مع ستة مراكز للفن في بلجيكا وفرنسا وأمريكا وألمانيا والمكسيك إلى جانب كوريا.

ليس هذا فقط، بل أقام أيضا معارض خاصة في العديد من مراكز الفن المشهورة في مختلف أنحاء العالم، حيث أقام مركز نيويورك لفن الرسم الحديث معرضا خاصا له بعنوان "مقابض" حتى الثامن والعشرين من شهر فبراير الماضي. وقد أشادت وسائل الإعلام الأمريكية بأعماله قائلة إنها ممتازة وتملأ المساحة بالطاقة الحيوية.

من ناحية أخرى، سينظم المركز الوطني الكوري لفن الرسم الحديث معرضا خاصا بعنوان "الطليعية: الفن التجريبي في كوريا في الستينيات والسبعينيات" بشكل مشترك مع متحف غوغنهايم في نيويورك عام ألفين واثنين وعشرين. ومن المتوقع أن يتم فيه إلقاء الضوء على تاريخ فن الرسم الكوري الحديث بعد الحرب الكورية الأهلية من خلال استعراض عدد من الأعمال الممتازة التي أنتجها الفنانون الكوريون البارزون في مجال الفن التجريبي. كما يخطط المركز الكوري بالتعاون مع متحف منطقة لوس أنجليس لتنظيم معرض معنون بـ"فن الرسم الكوري الحديث"، في شهر سبتمبر من العام القادم، سيتم فيه استعراض حوالي مائة وأربعين عملا فنيا من لوحات الرسم والأعمال المنحوتة التي تظهر مستوى فن الرسم الكوري الحديث.

بالإضافة إلى ذلك سينظم مركز الفنون والإعلام الألماني "زد كيه إم ZKM" معرضا خاصا للفنان الكوري "كيم سون كي 김순기" في شهر سبتمبر القادم.