ياسين تشيه: سأتمسك باللغة العربية

السيد/ "تشيه يونغ جين"، صاحب قناة "ياسين تي في" على يوتيوب، درس في الصين خلال المرحلة الثانوية، وقد بدأ مشواره في اللغة العربية بتبادل لغوي مع شابة جزائرية، ومن ثم اختار اللغة العربية في المرحلة الجامعية في الصين ثم في كوريا، مما جعله شخصا متعدد اللغات. ويقول ياسين إنه يبذل جهودا للحفاظ على ما تعلمه من لغات أجنبية، وهي العربية والصينية والإنجليزية، مشيرا إلى أنه يتلقى دروسا يومية في تلك اللغات عبر الإنترنت، كما يتابع الأخبار باللغة العربية. ويقارن ياسين بين تعلم اللغة العربية في كل من الصين وكوريا، ويتحدث عن الصعوبات التي واجهها في التكيف في الحياة الجامعية في كوريا لأنه درس اللغة العربية باللغة الصينية من قبل، ويشير أيضا إلى أن تاريخ تدريس اللغة العربية في المرحلة الجامعية في الصين أقدم بحوالي 20 سنة مقارنة بكوريا.









ويقول ياسين تشيه إنه تفاجأ عندما وصل إلى لبنان للعمل كمترجم ضمن وحدة دونغ ميونغ الكورية هناك، حيث اكتشف التنوع الشديد في لبنان، مشيدا بالطعام اللبناني المتميز.

وحول خططه المستقبلية، يقول ياسين إنه سيتمسك باللغة العربية التي يجيدها أكثر من اللغات الأخرى، وسينتج المزيد من الفيديوهات للترويج لكوريا بين الجمهور العربي، كما سينتج فيديوهات تعليمية للكوريين حول اللغة العربية.

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