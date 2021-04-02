تعيين السفير السعودي لدي كوريا الجنوبية كمواطن فخري لسيول

مصدر الصورة : السفارة السعودية لدى سيول

عيّن القائم بأعمال عمدة سيول "صوه جونغ هيوب" يوم السادس والعشرين من مارس الماضي سعادة السفير "رياض بن أحمد المباركي" سفير المملكة العربية السعودية لدى كوريا الجنوبية كمواطن فخري لسيول، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في كوريا.

وكان السفير السعودي "المباركي" قد عمل دبلوماسيا في السفارة السعودية لدى سيول خلال الفترة من عام 1990 وحتى 1995، ثم عاد إلى سيول مرة أخرى في عام 2016 ليتولى منصب السفير، وبذلك بلغ إجمالي مدة إقامته في سيول 10 أعوام.

وفي أثناء خدمته الأولى في سيول، درس السفير "المباركي" علم السياسة الدولية في الكلية العليا بجامعة ميونغ جي الكورية، وحصل على شهادة الماجستير في عام 1993.

ولعب "المباركي" دورا نشطا في الترويج لكوريا الجنوبية في المملكة العربية السعودية من خلال مشاركته في مختلف الفعاليات الثقافية الكورية، بما في ذلك مهرجان المخلل الكوري "كيم تشي"، وبذل جهودا لتوقيع اتفاقية صداقة بين سيول والرياض.

كما لعب دورا في تفعيل التبادلات بين كوريا الجنوبية والسعودية، حيث قاد توقيع مذكرة تفاهم خاصة بتبسيط إصدار تأشيرة دخول بين البلدين في شهر أبريل عام 2018، مما أسهم في تعزيز التبادلات البشرية.

ومن المتوقع أن يستمر السفير السعودي "المباركي" في لعب دور كهمزة وصل لربط بين البلدين، لأنه يظل يهتم بتأسيس قسم للغة الكورية ومعهد خاص بشؤون كوريا في جامعة الملك سعود، رغم أنه سيتقاعد مختتما خبراته الدبلوماسية التي استمرت 35 عاما.

وأعرب القائم بأعمال عمدة سيول "صوه جونغ هيوب" عن أمله في أن يدوم حب السفير السعودي "المباركي" لسيول كمواطن فخري حتى بعد عودته لبلاده.

وبهذه المناسبة، نود أن نتقدم بالشكر لما بذله السفير "المباركي" من جهود لتطوير العلاقات بين كوريا والسعودية. ونتمنى له المزيد من التوفيق والنجاح في المستقبل.