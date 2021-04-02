كوريا الجنوبية تقدم مليون دولار مساعدات نقدية للاجئين السوريين في الأردن

ⓒ https://www.syriahr.com

قدمت الحكومة الكورية الأسبوع الماضي منحة قدرها مليون دولار للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، لتخصيصها في دعم اللاجئين السوريين هناك.

وقالت المفوضية إن كوريا الجنوبية تقدمت بمساهمة بقيمة مليون دولار وقعها السفير الكوري لدى الأردن "لي جيه وان" وممثل المفوضية "دومينيك بارتش"، لتمكين المفوضة من مساعدة أسر اللاجئين السوريين الأكثر ضعفا في الأردن، التي أصبحت احتياجاتها وتحدياتها أكثر بسبب جائحة كورونا.

وقال ممثل المفوضية "بارتش" إن التمويل المرن، مثل المساهمة من الحكومة الكورية، أمر بالغ الأهمية خاصة خلال الأوقات الصعبة التي يمر بها اللاجؤون، كما أنه يمكّن المفوضية من تكييف استجابتها حسب الحاجة.

ومن جانبه، قال السفير الكوري "لي جيه وان" إن مساهمة الحكومة الكورية تأتي ضمن خطة كوريا لدعم خطة الأردن للاستجابة للأزمة السورية، معربا عن أمله في أن تسهم هذه المنحة في حل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة للاجئين السوريين في الأردن خلال فترة جائحة كورونا.

الجدير بالذكر أن عدد السوريين في الأردن يبلغ حوالي 1.3 مليون شخص يعيش بعضهم في مخيمات أقيمت خصيصا لهم بينما يتوزع الآخرون في المدن والقرى ومناطق البادية.

ويعاني ربع عدد اللاجئين في جميع أنحاء الأردن من انعدام الأمن الغذائي، بينما 65% منهم على حافة انعدام الأمن الغذائي، وهي زيادة كبيرة بسبب تفشي الوباء. وتشكل مساعدة برنامج الأغذية العالمي بالفعل 60% من إجمالي دخل الأسر.