



تم تأجيل مهرجان أغاني الكيبوب كوريا – الإمارات الذي كان من المقرر تنظيمه اليوم الجمعة الثاني من أبريل، ليقام يوم الأحد القادم الرابع من أبريل.

ويرجع سبب التأجيل إلى إعلان الإمارات العربية المتحدة الحداد الرسمي لمدة 10 أيام على رحيل المغفور له الشيخ "حمدان بن راشد آل مكتوم" نائب حاكم دبي ووزير المالية الإماراتي. ويعد مهرجان "الكيبوب كوريا الإمارات" بمثابة حفل موسيقي مجاني مسجل مسبقا ومعد خصيصا لعشاق الكيبوب في الإمارات.

ويأتي هذا المهرجان ضمن فعاليات خطة وزارة الثقافة والشباب في الإمارات ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة في كوريا الجنوبية، احتفاء بالحوار الثقافي الكوري الإماراتي لعامي 2020 و2021.

ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي للمركز الثقافي الكوري في أبوظبي، سيشارك الفنانون الكوريون برسائل تحية ومحبة إلى دولة الإمارات وشعبها، كما سيعربون عن تمنياتهم بنجاح إكسبو دبي 2020 إلى جانب الاحتفاء باليوبيل الذهبي للإمارات.

أما مهرجان المحتوى الكوري الإماراتي فقد افتتح كما كان مقررا له يوم الأربعاء الماضي دون حدوث أي تغيير في جدولة فعالياته، بمشاركة 20 من المتحدثين والمشترين الإماراتيين، بالإضافة إلى 28 شركة كورية متخصصة في مجال الألعاب والقصص المصورة والواقع الافتراضي والمعزز.