ⓒ AIDOT

تعرف على شركة كورية ناجحة. سنتعرف على شركة "آي دوت AIDOT"، التي تطور أجهزة طبية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

مديرها التنفيذي "جونغ جيه هون":

تم إنشاء شركة "آي دوت 아이 도트" في يونيو من عام 2014، وهي تعمل على تطوير الخدمات الطبية على أساس الذكاء الاصطناعي منذ عام 2015. منتجها الرئيسي هو جهاز للكشف عن سرطان عنق الرحم مدعوم بالذكاء الاصطناعي يسمى "سيرفيراي Cerviray" وهو متوفر الآن في جميع أنحاء العالم، كما طورت الشركة حلا للتصوير بالموجات فوق الصوتية للشريان السباتي قائم على الذكاء الاصطناعي لفحص السكتة الدماغية مقدما، بالإضافة إلى نظام تنظير الجهاز الهضمي بالذكاء الاصطناعي. وقد أنشأنا شركة تابعة لنا في بكين، ومشروعا مشتركا في مدينة "شين جين Shenzhen" الصينية، لتسويق سيرفيراي تجاريا بنجاح هناك. كما وقعنا عقود مشاركة مع شركات في دول جنوب شرق آسيا، مثل الفلبين وإندونيسيا، لتسويق نظام فحص سرطان عنق الرحم.

قبل إنشاء هذه الشركة، عمل السيد "جونغ" في شركة لتكنولوجيا المعلومات، وأدار شركته الخاصة في مجال حلول الأجهزة المحمولة. وقد عرف أن العديد من النساء حول العالم، وخاصة في البلدان النامية، يعانين من سرطان عنق الرحم، وهو مرض يعد ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين النساء بعد سرطان الثدي. ويمكن أن تقلل الفحوصات الطبية المبكرة من معدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم بأكثر من 90 في المائة، لكن العديد من النساء اللاتي لم يتمكن من الحصول على العلاج المناسب في المراحل المبكرة، قد لقين حتفهن في النهاية. وتساءل "جونغ" عن كيفية خلق بيئة مواتية للمرأة لتلقي الفحص المناسب بسهولة أكبر. وبالتعاون مع أساتذة التوليد وأمراض النساء، و"تشيه سونغ وان" خبير تكنولوجيا المعلومات ونائب رئيس الشركة، طور "جونغ" منتج الشركة المسمى "سيرفيراي"، وهو أول حل للكشف عن سرطان عنق الرحم يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

مديرها التنفيذي "جونغ جيه هون":

يمكن للجهاز "سيرفيراي" اكتشاف مرض سرطان عنق الرحم في مراحله المبكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي. من خلال استخدام تقنية تطبيق حمض الأسيتيك على عنق الرحم، يتم استخدام كاميرا منظار المهبل التي طورتها شركتنا "آي دوت" للتصوير والتكبير، وبالتالي يمكن اكتشاف سرطان عنق الرحم وحالته باستخدام الذكاء الاصطناعي. ويمكن للبرنامج استخدام بيانات مكثفة لأكثر من 30 ألف سجل، وأيضا تشخيصات مكتوبة يقدمها الأطباء في كوريا. وتبلغ حساسية الجهاز 93 بالمائة، ودقته 89 بالمائة، أي حوالي 20 بالمائة أعلى من الأنظمة الأخرى لفحص السرطان في مراحله المبكرة. بالنسبة للمرضى في البلدان التي تكون فيها البنية التحتية الطبية غير كافية، وفي المناطق المعزولة مثل الجزر، يضمن سيرفيراي تشخيصا دقيقا ويساعد الأطباء في فحص سرطان عنق الرحم عن بُعد.

من المعروف أن المعدات الطبية الخاصة بالتصوير المقطعي المحوسب، والتصوير بالرنين المغناطيسي، والأشعة السينية، تكون ضخمة وبالتالي فهي صعبة الحركة. أيضا، قد تختلف نتائج اختبار عنق الرحم، اعتمادا على تجارب الأطباء. ولكن من السهل نقل جهاز سيرفيراي الذي يتميز أيضا بالدقة. وحتى لو خضع المرضى للاختبار خارج كوريا، سيمكنهم التواصل مع الأطباء في كوريا عن بُعد. وقد أثبت هذا الجهاز أنه أكثر فاعلية في الدول النامية، بما في ذلك الصين ودول جنوب شرق آسيا، حيث تتركز 85 في المائة من الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم. وقبل 20 عاما فقط، لم يكن الوضع مختلفا كثيرا في كوريا الجنوبية. ففي ذلك الوقت، كان سرطان عنق الرحم هو أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين النساء في كوريا. ولكن بعد إنشاء نظام التشخيص المبكر للسرطان، تمكنت كوريا من تقليل معدل الإصابة بهذا المرض بشكل كبير. وبناء على ذلك، فإن الطلب على سيرفيراي آخذ في الارتفاع.

مديرها التنفيذي "جونغ جيه هون":

لقد أنشأنا بالفعل مشروعا مشتركا في مدينة "شين جين" في الصين لتأمين العملاء المحليين. يمكن للعديد من مراكز الفحص الطبي المتنقلة في جميع أنحاء الصين إجراء اختبارات سرطان عنق الرحم باستخدام جهازنا. أيضا وقعنا عقودا مع شركات في دول أرخبيلية، مثل إندونيسيا والفلبين. في الفلبين، على وجه الخصوص، تلقت 200 امرأة مؤخرا اختبارات الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم من خلال سيرفيراي. حاليا يتم تقديم هذه الخدمة مجانا هناك. والآن يتجاوز الطلب على حلنا العرض. من خلال المشروع المشترك في شين جين، اخترنا مصنعا قادرا على التعامل مع كميات كبيرة من المنتجات التي سيتم استهلاكها في الصين.

في العام الماضي، فازت شركة "آي دوت" بجائزة وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما حصلت على الجائزة الأولى في منتدى شمال شرق آسيا للابتكار. وحصلت الشركة أيضا على شهادة آيزو، وهي المعيار الدولي لنظام إدارة الجودة. ومن المؤكد أن هذا سيسهل صادرات الشركة إلى منطقة جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية. وتخطط الشركة لتسويق جهاز محمول للتصوير بالموجات فوق الصوتية للشريان السباتي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال النصف الثاني من هذا العام، من أجل تحديد مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، في غضون 10 ثوانٍ فقط.





ⓒ AIDOT

مديرها التنفيذي "جونغ جيه هون":

الجهاز الجديد يمسح الشريان السباتي للعثور على أي مشكلة باستخدام الذكاء الاصطناعي. وإذا وجد شيئا غير طبيعي، فإنه يعرض موقع المشكلة ويقيس خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. من أجل إنتاج هذا الجهاز أجرينا بحثا مشتركا مع بروفسور في جراحة الأعصاب، وهو يتضمن برنامج للذكاء الاصطناعي تم تطويره بواسطة شركة "آي دوت"، ومسبار محمول للموجات فوق الصوتية، بحيث يمكن للناس حمله واستخدامه عن بُعد. المجتمع يعاني من الشيخوخة ليس فقط في كوريا، ولكن أيضا في اليابان وأمريكا الشمالية وأوربا. وأنا متأكد من أن هذا الجهاز سيساهم في منع السكتة الدماغية هناك وزيادة مبيعاتنا بشكل كبير.

أكملت الشركة أيضا تطوير نظام منظار للمعدة يعمل بالذكاء الاصطناعي، حيث يتحقق الجهاز مما إذا كان هناك مشاكل متعلقة بالسرطان، واكتشافه في مراحله المبكرة. وتسعى الشركة حاليا إلى التوسع نحو مختلف الأسواق العالمية.

مديرها التنفيذي "جونغ جيه هون":

تستهدف شركة "آي دوت" سوقا ضخمة، من المقدر أن تنمو إلى 43 مليار دولار أمريكي في عام 2025. تم دمج جميع تشخيصات سرطان عنق الرحم والسكتة الدماغية بالإضافة إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي للتنظير الداخلي، في هذه السوق. هدف "آي دوت" هو أن تصبح شركة ناشئة قوية وتتطور إلى شركة عالمية، وهي تسعى إلى أكثر من مجرد النمو، حيث إن فلسفة الشركة هي إعادة ما تلقته إلى المجتمع. ولذلك فإن هدفها النهائي هو خلق عالم أفضل وجعل الناس سعداء وأصحاء.

كان الذكاء الاصطناعي هو أول من تعامل مع جائحة كورونا، وبعد معرفة هذه الحقيقة، أظهر الناس اهتماما أكبر به في مجال الرعاية الصحية. ومن بين الشركات الكورية الناشئة التي تتعامل بتقنية الذكاء الاصطناعي، فإن الشركات المتخصصة في الأجهزة الطبية تنمو بسرعة أكبر. ومن خلال دمج تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع المهارات الطبية الممتازة، تطور شركة "آي دوت" برامج وأجهزة طبية مبتكرة، ستساعد بالتأكيد على دعم صحة وسعادة الناس في كل العالم.