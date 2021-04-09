انتشار واسع لثقافة صنع القهوة في المنازل

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تعد مقاهي الدرجة الأولى في متجر "ذا سيول هيون ديه 더현대서울 " الكبير في منطقة يوئيدو في سيول هي أكثر الأماكن ازدحاما، حيث يضم المتجر عددا من المقاهي المشهورة محليا وعالميا بما فيها " بلوبوتل 블루보틀" الذي يرجع مصدره إلى مدينة سان فرانسيسكو بأمريكا. وبعد ظهر يوم الخامس والعشرين من الشهر الماضي، رغم أنه كان يوما عاديا، إلا أن عدد المنتظرين تجاوز مائة وثلاثين شخصا مما منع الكثير من الزوار من شراء القهوة منه. وقالت امرأة ظلت في المتجر ثلاث ساعات بعد تسجيل اسمها على قائمة المنتظرين إنها تصبر وتصر على شرب القهوة منه لأنها لا تستطيع فعل ما تريده بسبب وباء كورونا.

في هذا السياق، طبقا لمركز "يورومونيتر유로모니터" لأبحاث الأسواق، بلغ حجم سوق القاهي الكورية حوالي خمسة تريليونات وأربعمائة مليار وون في عام ألفين وتسعة عشر لتحتل كوريا بذلك المركز الثالث بعد أمريكا والصين من حيث حجم السوق. كما يصرف كل مواطن كوري حوالي مائة وأربعة آلاف وون سنويا بالمتوسط على القهوة، لتحتل كوريا المركز الثالث عالميا أيضا في هذا المجال.

تجدر الأشارة الى أن طول أمد وباء كورونا دفع بقوة في هذا الاتجاه، حيث يقول أحد المشتغلين في صناعة القهوة إن المقاهي تعرضت لصدمة كبيرة بسبب الوباء ورغم كثرة الزوار في بعض المقاهي الشعبية إلا أن عددا كبير من المقاهي الأخرى اضطرت إلى إغلاق أبوابها بسبب أعباء رسوم الاستئجار. ويرجع السبب في ذلك، أن المقاهي أصبحت تخضع لمختلف القيود الناتجة عن تطبيق نظام التباعد الاجتماعي بما في ذلك منع تذوق المشروبات والمأكولات في المقاهي والتوصية باستخدام المقاهي لأقل من ساعة واحدة وحظر تجمع أكثر من أربعة أشخاص فيها. ورغم اشتداد الاستقطاب حسب المقاهي بسبب الوباء إلا أن ثقافة القهوة تغيرت لتصبح أكثر فاعلية من منظور المستهلكين. وأبرزها ارتفاع شعبية المقاهي المنزلية.

الجدير بالذكر أن العديد من الكوريين بدء مؤخرا في شراءة ماكينات صنع القهوة في المنزل. وقد أصبحت وظائف تلك الماكينات متقدمة وفاخرة أكثر، ففي السابق كانت ماكينات القهوة تصنع القهوة من خلال طحن القهوة ووضع مسحوقها وتصفيته مع الماء الساخن أو ماكينات قهوة الكبسولات الشائعة، وأسعارها تتراوحما بين مائة ألف وثلاثمائة ألف وون. ولكن بعد الوباء أقبل عدد كبير من المستهلكين الكوريين على شراء ماكينات القهوة شبه الآلية أو الماكينات الآلية تماما التي تصنع مختلف أنواع القهوة من خلال وضع البن والماء والحليب فقط. وتبلغ أسعار الماكينات الفاخرة بضعة ملايين وون. ولهذا فإن شركة فيليبس شهدت ارتفاعا في مبيعات ماكينات القهوة بتسعة وثمانين بالمائة خلال النصف الثاني من العام الماضي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الأسبق وتتوقع أن تزيد مبيعاتها بأكثر من ضعفين هذا العام مقارنة مع العام الماضي.

هكذا يمكن القول إن ثقافة القهوة الكورية كانت في الماضي تتمثل في استهلاك القهوة في المقاهي، ولكن بعد الوباء زاد عدد أولئك الراغبين في التمتع بالقهوة بين الأفراد أو في المنازل زيادة كبيرة.