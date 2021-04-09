وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية تحتفل بيوم الكتاب العالمي





احتفالا بيوم الكتاب العالمي الذي خصصته منظمة اليونسكو والذي سيصادف الثالث والعشرين من هذا الشهر، تنظم وزارة الثقافة والرياضة والسياحة بالتعاون مع المؤسسة الكورية لتعزيز ثقافة الطباعة والنشر مختلف أنواع الفعاليات ذات الصلة عبر الإنترنت بدءا من يوم أمس وحتى الخامس والعشرين من هذا الشهر.

تجدر الإشارة إلى أن المنظمة الدولية اختارت هذا اليوم في جمعيتها العامة في عام ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين نظرا لأنه صادف يوم القديس جورج الذي كان يتم فيه تقديم هدايا إلى أولئك الذين يشترون الكتب في منطقة كاتالونيا في إسبانيا، ويوم وفاة الأديبين المشهورين "شكسبير" و"سرفانتس" في عام ألف وستمائة وستة عشر. ومن المتوقع أن يتم تنظيم فعالية بعنوان "تقديم الكتب لعام ألفين وواحد وعشرين" يتم فيه تقديم كتب وورود إلى أربعمائة وثلاثة وعشرين مواطنا احتفالا بيوم الكتاب العالمي. كما تقام فعالية "غابة الكتب" خلال الفترة من أمس إلى الحادي عشر من هذا الشهر حيث سوف يتم اختيار مائة شخص يتركون مشاكلهم أو قصصهم الذاتية وتقديم الكتب ورسائل التشجيع التي تساعد على حل مشاكلهم. وخلال فعالية خاصة لصنع حزم التجارب، يتم تلقي طلبات المشاركة فيها خلال الفترة من الثاني عشر إلى السادس عشر من هذا الشهر، واختيار أربعمائة وثلاثة وعشرين شخصا منهم. وتتكون حزم التجارب من تجربة صنع دفتر خاص للقراءة وزرع بذور في زهرية تأخذ شكل الكتاب.

في هذا السياق، يمكن مشاهدة عرض للحوار من المنزل مع عدد من الأدباء الكوريين البارزين حول مختلف أنواع الكتب على موقع المؤسسة الكورية على يوتيوب. كما يتوقع أن يتم بث "برنامج المكتبات ودور النشر الصغيرة" الذي تشارك فيه حوالي خمسين مكتبة وشركة في مختلف أنحاء البلاد بثا حيا عبر الإنترنت من الحادي والعشرين إلى الخامس والعشرين من هذا الشهر.

من ناحية أخرى، ستقام مراسم تذكارية خاصة ليوم الكتاب العالمي في الثالث والعشرين من هذا الشهر في غابة الحكمة في مدينة باجو للطباعة والنشر. ومن المقرر أن يتم بث هذه المراسم حثا حيا عبر الإنترنت ومن المتوقع أيضا أن يتم تنظيم عرض للكتاب أو غيره باستخدام نظام اجتماعات الفيديو.