اتساع ظاهرة استئجار المخازن المدفوعة لحفظ الأمتعة الشخصية

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هذه الأيام تتحول المخازن المدفوعة التي كانت تستخدم في الحفاظ على أمتعة الانتقال أو تخزين مواد الشركات إلى مخازن منزلية يتم فيها حفظ المواد الشخصية من الملابس إلى منتجات الهوايات. خاصة بعد أن بداء الكوريين يقضون وقتا أطول في بيوتهم بسبب فيروس كورونا، حيث زاد عدد أولئك الراغبين في استخدام هذا النوع من المخازن الشخصية من أجل كفاءة استغلال أماكن بيوتهم. فمثلا، بعد أن واجه السيد كيم سونغ مين 김성민 الذي أنجب طفلا مؤخرا نقصا في الأماكن الفارغة في بيته بسبب زيادة منتجات طفله، جمع مختلف أنواع مواد هواياته التي كانت تحتل غرفة واحدة من بيته ونقلها إلى مخزن مدفوع. وتماشيا مع تغير الفصول ينوي وضع ملابسه الثقيلة في مخزن قريبا. وقال إن أسعار تخزين المنتجات في المخازن غير مرتفعة وأن مواقعها غير بعيدة عن بيته ولهذا فمن السهل أن يأخذ منتجاته بسهولة عند الضرورة.

في هذا الصدد، قالت شركة "شيكونغ تيك 시공테크" المتخصصة في إدارة المخازن المدفوعة مؤخرا إن ستين بالمائة من عملائها يستخدمون المخازن باعتبارها مخازن شخصية لحفظ مختلف أنواع حاجياتهم اليومية. وتدير الشركة مخازن مدفوعة باسم "المخازن المريحة" في عدد من مناطق سيول بما فيها مناطق "نون هيون" و"جام شيل" و"يانغ جيه". وتقع هذه المخازن بالقرب من محطات مترو الأنفاق وتضم مختلف أحجام صناديق التخزين من ستين سنتمترا على الأقل إلى مترين على الأكثر. وإذا اختار عميل يرغب في تخزين منتجاته نوع صندوق ودفع رسوم الضمان، يمكنه استئجار الصندوق على أساس شهري. وبعد ذلك يمكنه زيارة المخازن في أي وقت على مدار أربع وعشرين ساعة لإضافة المنتجات إليه أو إخراج المنتجات منه. وتماشيا مع زيادة عدد مستخدمي المخازن الشخصية، أصبح أنواع أمتعتها متنوعة بحيث لا تقتصر على الملابس غير المناسبة للفصول الحالية والبطانيات والأدوات الإلكترونية المنزلية فقط وبل أيضا تشتمل على المفروشات أو حاجيات التخييم أو صناديق الليغو أو غيرها من منتجات الهوايات. وبطبيعة الحال امتدت الفئات العمرية للعملاء من فئتي الأربعينيات والخمسينيات الذين كانوا يخزنون أمتعة الانتقال إلى بيوت أخرى إلى فئتي العشرينيات والثلاثينيات من الشباب وفئة الستينيات أيضا.

وقال مسؤول في الشركة إن زيادة الأسر المكونة من شخص واحد تزيد من الطلبات على صناديق صغيرة الحجم للتخزين هذه الأيام، موضحا أن معدل فترات العقود أصبح طويلا ليبلغ حوالي ثمانية أشهر نتيجة لزيادة العملاء الذين يسخدمون المخازن لتخزين حاجياتهم اليومية.