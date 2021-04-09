المزيد من الشباب الكوريين يستعدون للتقاعد المبكر

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اتضح أن اثنين من بين كل ثلاثة كوريين تتراوح أعمارهم ما بين خمسة وعشرين عاما وتسعة وثلاثين عاما يأملون في التقاعد المبكر بعد جمع الأموال الكافية بسرعة. وكانت قد أجرت شركة "إن إتش" للاستثمار والأوراق المالية مسحا على ألفين وخمسمائة وستة وثلاثين مستثمرا، حيث وجدت أن ستة وستين بالمائة منهم يحلمون بالتقاعد المبكر. وقد تبين أن أولئك الذين يرغبون في التقاعد المبكر من خلال جمع الأموال بسرعة يريدون أن يتقاعدوا من العمل عندما يبلغ عمرهم واحدا وخمسين عاما في المتوسط بعد جمع مليار وثلاثمائة وسبعين مليون وون، أي ما يعادل حوالي مليون ومائتي ألف دولار من الأموال القابلة للاستثمار باستثناء أسعار بيوتهم. وقد أجاب المشاركون في المسح بأنهم يدخرون أو يستثمرون اثنين وخمسين بالمائة من دخلهم بالمتوسط. كما قال ثلاثون بالمائة منهم إنهم يدخرون أو يستثمرون أكثر من سبعين بالمائة من دخلهم. وحللت الباحثة الرئيسية في الشركة بأن هؤلاء لا يريدون السيطرة الصارمة على إنفاقهم بل يرغبون في جمع أموال التقاعد وهم يتمتعون بمستوى معين من المعيشة ولهذا فهم يفكرون في موعد التقاعد بعد بلوغهم أكثر من خمسين عاما عوضا عن معيشة التقشف.

في هذا السياق، يرى الخبراء في التقنية المالية أنه عند استثمار المدخرات في العقارات أو الأسهم مع تحقيق ما بين خمسة وستة بالمائة من الأرباح سنويا فسوف يمكن للمستثمرين إنفاق أربعة بالمائة من أموالهم الأصلية والحفاظ على المتبقى. حيث تساوي أربعة بالمائة من الأموال الأصلية ما قيمته أربعة وخمسين مليونا وثمانمائة ألف وون، أي أربعة ملايين وخمسمائة وسبعين ألف وون أو حوالي أربعة آلاف دولار شهريا.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة المعاشات الوطنية كانت قد قدرت أن نفقات المعيشة المعقولة بعد التقاعد في عام ألفين وتسعة عشر مليونين وستمائة وثمانين ألف وون أي حوالي ألفين وثلاثمائة وخمسين دولارا مما يعني أنهم يحلمون بحياة تقاعد مريحة. ووفقا لمسح أجرته مؤسسة الإحصاءات الوطنية في عام ألفين وتسعة عشر، بلغ متوسط الدخل السنوي للأسر في فئة الثلاثينيات من العمر، ثلاثة وستين مليونا وأربعة وستين ألف وون، أي حوالي خمسة وخمسين ألف دولار سنويا. لذلك عند استثمار نصف هذا المبلغ مع تحقيق ستة بالمائة من نسبة العائد سنويا بشكل مضطرد بحوالي 6%، فسيستغرق جمع الأموال الضرورية للتقاعد حوالي اثنين وعشرين عاما الأمر، الذي يعني أنه إذا استثمر موظف يبلغ من العمر ثلاثين عاما نصف دخله، فلن يكون من المستحيل عليه جمع أموال التقاعد عندما يبلغ عمره اثنين وخمسين عاما.