إقامة منتدى كوريا ومجلس التعاون الخليجي للأعمال

ⓒ KITA

أقيم منتدى كوريا ومجلس التعاون الخليجي للأعمال يوم الأربعاء الماضي عبر الفيديو بسبب جائحة كورونا إلا إنه كان مليئا بالمناقشات والمداخلات الوافية والمفيدة.

يذكر أن المنتدى أقيم تحت رعاية الرابطة الكورية للتجارة الدولية وغرفة التجارة والصناعة لمجلس التعاون الخليجي والمؤسسة الكورية العربية، وتم بثه بثا حيا عبر يوتيوب وتقديم ترجمة فورية باللغتين الكورية والعربية.

وهذا المنتدى استهدف تعزيز المشاركة بين الطرفين، ودعم الشركات الكورية لدخول دول المجلس، واستمر حوالي ساعتين من خلال عقد جلسة افتتاحية وثلاث جلسات رئيسية.

وكانت الجلسة الأولى لقطاع الأجهزة المتنقلة الذكية والثانية لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والثالثة والأخيرة لقطاع الصحة والعلوم البيولوجية.