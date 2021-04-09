الحكومة الكورية تقدم 18 مليون دولار من المساعدات إلى اللاجئين السوريين

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صرحت وزارة الخارجية الكورية مؤخرا بأن الحكومة الكورية ستقدم مساعدات إنسانية تبلغ قيمتها حوالي ثمانية عشر مليون دولار إلى اللاجئين السوريين.

وقد شارك "هام سانغ اوك" منسق الدبلوماسية متعدة الأطراف في الوزارة الكورية في المؤتمر الخامس للمانحين الدوليين بشأن دعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي انطلق يوم الثلاثين من الشهر الماضي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أعلن عن خطة الحكومة الكورية للمساعدات الإنسانية.

تحتوي الخطة الكورية على تقديم ثلاثة آلاف طن من الأرز الكوري لمواجهة الأزمة الغذائية في سوريا. وتجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي نظما المؤتمر من أجل المساعدة في تلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين والنازحين السوريين، والمساعدة في تخفيف العبء المالي الكبير عن البلدان التي تستضيف اللاجئين.

وتعهد المشاركون في المؤتمر والذين يمثلون تسعا وثلاثين دولة، والمجلس التنفيذي للاتحاد الأوربي، بدعم سوريا بـ4,4 مليار دولار إجماليا خلال هذا العام.

كما أعرب أغلبية المشاركين بمن فيهم الممثل الكوري عن ضرورة المشاركة الفعالة للأطراف ذات الصلة في عملية بناء السلام التي تقودها الأمم المتحدة لتسوية الأزمة الإنسانية في هذه الدولة العربية.

وأوضح مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة أن عدد السوريين الذين يخضعون لقائمة المستفيدين من المساعدات الإنسانية زاد هذا العام بحوالي أربعة ملايين شخص مقارنة مع العام الماضي ليبلغ حوالي أربعة وعشرين مليونا، وهو الأعلى منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام ألفين وأحد عشر.