وزير الإدارة والأمن الكوري يلقي كلمة أساسية في مؤتمر دولي لـ MENA-OECD

صرحت وزارة الإدارة والأمن الكورية بأن الوزير "جون هيه تشول" شارك عبر الفيديو في المؤتمر الوزاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي عقد يوم الحادي والثلاثين من شهر مارس الماضي، حيث ألقى كلمة أساسية.

وأوضحت الوزارة أن هذا المؤتمر الوزاري الذي عقد لأول مرة منذ خمس سنوات وجه دعوة إلى الوزير الكوري لإلقاء الكلمة تقديرا لتقدم الحكومة الإلكترونية الرقمية والوقاية الكورية الممتازة من جائحة كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن "مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية" هي التي نظمت المؤتمر بالتعاون مع الحكومة التونسية عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت عنوان "تصميم خارطة طريق للتعافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وكانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد أطلقت في عام ألفين وخمسة تلك المبادرة بهدف تسهيل التعاون بين المنظمة ودول المنطقة لتعزيز سياسات النمو المستدام.

وتتولى كوريا رئاسة قسم الحكومات المفتوحة والإبداعية. وظلت الوزارة الكورية تشارك في المؤتمرات السنوية على مستوى مدير من أجل تقاسم أمثلتها الناجحة في مجالات الحكومات الرقمية وإبداع الحكومات ومشاركة المواطنين وغيرها.

خاصة تعمل معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي مقدمتها مصر وتونس والإمارات والسعودية والبحرين والمغرب، على تنفيذ استراتيجيات حكومية للرقمنة مما يشير إلى وجود الكثير من مجالات التعاون الجديدة مع كوريا بما فيها الحكومات الذكية والإبداع الرقمي والبيانات العامة.

وقد شهدت كوريا ودول المنطقة عددا من أمثلة التعاون المهمة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا العام الماضي حيث استوردت الإمارات مجموعات كورية للتشخيص لتصبح أول دولة في العالم في هذا المجال.

كما قامت السعودية وغيرها بدراسة وبحث نموذج الوقاية الكورية من الوباء بما فيها طرق الفحص داخل السيارات. وأكد الوزير الكوري في كلمته على أن أقصر طريق لتحويل الأزمة غير المسبوقة إلى فرصة يكمن في التضامن والتعاون.

وقال إن التعاون بين كوريا ودول المنطقة والذي تم تعزيزه في أثناء مواجهة جائحة كورونا سيمتد إلى التعاون في إبداع الخدمات العامة بشكل أكثر انفتاحا ووصولا وكفاءة.