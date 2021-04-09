رئيس الرابطة الكورية للتجارة الدولية يتولى رئاسة الجمعية الكورية العربية

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تم تعيين رئيس الرابطة الكورية للتجارة الدولية "كو جا يول" كرئيس جديد لمجلس إدارة الجمعية الكورية العربية، وذلك خلال أعمال الاجتماع السابع عشر للمجلس الذي عقد في برج التجارة في جنوب سيول يوم الخامس والعشرين من الشهر الماضي.

يذكر أن الجمعية الكورية العربية كانت قد انطلقت في عام 2008 من أجل تعزيز التبادلات والتعاون في مختلف المجالات بما فيها الاقتصاد والثقافة والعلم بين الطرفين.

لؤلؤة: وشارك في الاجتماع أحد عشر عضوا من الجانب الكوري بمن فيهم مدير قسم شؤون افريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية كو كيونغ صوك، وأربعة عشر عضوا من الجانب العربي بمن فيهم السفير الأردني عادل العضايلة نائب رئيس مجلس الإدارة.

نبيلة: كما تم تعيين السفير الكوري السابق لدى الدانمارك "ما يونغ سام" كأمين عام جديد للجمعية الكورية العربية.

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مبادرتان سعوديتان لحماية كوكب الأرض

أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مؤخرا عن مبادرتين طموحتين لحماية كوكب الأرض وهما السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

تستهدف المبادرتان تعزيز قيادة المملكة للحقبة الخضراء والحد من تدهور الأراضي وحماية الشعب المرجانية ومكافحة التغير المناخي.

وتحتوي مبادرة السعودية الخضراء على زراعة عشرة مليارات شجرة وتأهيل أربعين مليون هكتار من الأراضي المتدهورة وتوفير خمسين بالمائة من إنتاج الكهرباء بحلول عام ألفين وثلاثين وتخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 130 مليون طن.

أما مبادرة الشرق الأوسط الأخضر فتحتوي على زراعة أربعين مليار شجرة واستعادة مائتي مليون هكتار من الأراضي المتدهورة وتخفيض ستين بالمائة من الانبعاثات الكربونية.