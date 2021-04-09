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(12) 난 니 편이야

#تعلم الكورية بطريقة درامية l 2021-04-11

تعلم الكورية بطريقة درامية

Min-gyu:조금만 더 오면 휴게소인데 휴게소로 오라니까.

الاستراحة قريبة جدا من هنا، لقد أخبرتك أن تأتي إلى هناك.

Tae-hyun:죽을 자리에 미쳤다고 갑니까?

هل أنا مجنون لأذهب إلى المكان الذي سأموت فيه؟

Min-gyu:도망칠 데도 없을 텐데... 난 니 편이야.

ولكن لا مكان للهرب... أنا في صفك.

Tae-hyun:저는 편 같은 거 없습니다.

ليس لدي أي صف.


شرح التعبير

ينقسم التعبير إلى ثلاثة أجزاء وهي 난/ 니  /편이야 . 

-난: اختصار나는 يعني "أنا"

-니: اختصار لـ 너 التي تعني "أنت" مضاف إليها لاحقة الملكية "의"التي تفيد بأن الاسم الثاني مملوك للاسم الأول. مثلا 엄마의 가방” "تعني "حقيبة أمي" وتكتب اللاحقة في هيئة "의"،  ولكنها تنطق [에]. وعادة ما تُختَصر 너의إلى "네” وتنطق في اللغة الحوارية [니].

-كلمة편: صفَ أو جهة 


شرح الأمثلة

-부모님은 언제나 내 편이시다.

-أمي وأبي في صفي دائما. 

ووضعت قبل النهاية الاحقة –시- توقيرا واحتراما للفاعل هنا وهو الوالدان.

-우리 편 이겨라.

-فليفز فريقنا.

كلمة فريق لم تأت صراحة ولكن تبدو الجملة هتافا من شخص لفريقه ليفوز... 

-우리는 같은 편이야.

-نحن في نفس الجهة.

تبدو جملة يقولها شخصُ إلى شخص آخر ليفهمه أن لا داعي للجدال لأن كلاهما نفس الصف.

-일이 잘 안 되더라도 힘 내, 난 무조건 니 편이야.

-حتى لو لم يتم العمل على خير كن أنت بخير. أنا في صفك دون شرط.

وكلمة "무조건" تعني بلا شروط أو في كافة الأحوال.

가.오늘 내 경기 보러 와 줄 거지?

أ. ستأتي لترى مباراتي اليوم أليس كذلك؟

나.그럼, 가서 열심히 응원해야지. 난 항상 니 편이야.

ب.بالطبع، سأذهب لأشجع. أنا في صفك دائما.


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