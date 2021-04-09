مخرج فيلم الطفيلي يتبرع بجائزة سام سونغ إلى قطاع الأفلام المستقلة

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قرر المخرج "بونغ جون هو"، مخرج فيلم "الطفيلي" الذي فاز بعدة جوائز عالمية، التبرع بمبلغ 300 مليون وون، أي حوالي 270 ألف دولار، من أجل تطوير الأفلام المستقلة، وهي قيمة الجائزة التي منحتها له مؤسسة "سام سونغ هو آم".

وقالت شركة "بارون صون إي آند إيه" المنتجة للفيلم الفائز بعدد من جوائز الأوسكار، بما فيها جائزة أفضل مخرج، إن "بونغ" قرر التبرع بقيمة جائزة سام سونغ لعام 2021 إلى مشروع لدعم تطوير الأفلام المستقلة.

ومن المتوقع أن يتم تقديم التبرعات المالية إلى بعض مخرجي الأفلام المستقلة بما فيها الأفلام القصيرة، وأن تتم مناقشة التفاصيل مع المسؤولين في قطاع الأفلام المستقلة في غضون هذا الشهر.