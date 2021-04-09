بيك هيو عضو فرقة إكسو ينضم إلى الخدمة العسكرية الإلزامية في مايو

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سوف ينضم المطرب "بيك هيون" عضو فرقة "إكسو" للخدمة العسكرية الإلزامية يوم السادس من شهر مايو القادم، ليكون سادس عضو للفرقة ينضم للخدمة العسكرية، حيث أكمل اثنان من الأعضاء الخمسة الآخرين خدمتهما العسكرية.

وقد كشف المطرب "بيك هيون" مؤخرا عن ألبومه المنفرد الثالث بعنوان "بامبي"، بعد أن أصدر ألبومه الثاني بعنوان "ديلايت" العام الماضي.