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انطلاق مهرجان بوسان وان آسيا للكيبوب في مايو

#أخبار الساحة الفنية l 2021-04-12

من أغانى القمة

© Busan Metropolitan City

من المقرر أن يقام في مدينة بوسان ثاني أكبر المدن في كوريا الجنوبية مهرجان "بوسان وان آسيا" للكيبوب، "بي أو إف "، وهو أكبر مهرجانات الموجة الكورية "هالليو" في آسيا، وذلك خلال الفترة من يوم السادس وحتى التاسع من مايو القادم.

وسيقام المهرجان عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا، وسيشارك فيه عدد من مشاهير الكيبوب، بمن فيهم فرقة "إن سي تي دريم" وفرقة "بويز" وفرقة "وي آي".

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