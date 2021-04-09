انطلاق مهرجان بوسان وان آسيا للكيبوب في مايو

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من المقرر أن يقام في مدينة بوسان ثاني أكبر المدن في كوريا الجنوبية مهرجان "بوسان وان آسيا" للكيبوب، "بي أو إف "، وهو أكبر مهرجانات الموجة الكورية "هالليو" في آسيا، وذلك خلال الفترة من يوم السادس وحتى التاسع من مايو القادم.

وسيقام المهرجان عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا، وسيشارك فيه عدد من مشاهير الكيبوب، بمن فيهم فرقة "إن سي تي دريم" وفرقة "بويز" وفرقة "وي آي".