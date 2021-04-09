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مامامو تقيم حفلا غنائيا عبر خدمة بريطانية لتدفق الموسيقى

#أخبار الساحة الفنية l 2021-04-12

من أغانى القمة

ⓒ RBW

من المقرر أن تقيم فرقة "مامامو" النسائية حفلا غنائيا عبر الإنترنت من خلال خدمة بريطانية لتدفق الموسيقى في شهر مايو القادم.

 وسوف تؤدي الفرقة أغانيها المشهورة عبر خدمة "لايف ناو" البريطانية لتدفق الموسيقى يوم الأول من مايو القادم، وسيتم بث الحفل الغنائي لمامامو على مستوى العالم وعلى أوقات متفرقة لتمكين عدد أكبر من مستمعيها من التمتع بالحفل.

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