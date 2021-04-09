روزيه عضوة فرقة بلاك بينك تسجل رقمين قياسيين في غينيس

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سجلت المطربة "روزيه" عضوة فرقة "بلاك بينك" رقمين قياسيين في موسوعة غينيس بشأن ممارسة أنشطتها كمطربة فردية.

فقد تم اعتماد الفيديو الموسيقي لأغنيتها "على الأرض"، وهي الأغنية الرئيسية في ألبومها المنفرد الأخيرة بعنوان "آر" الذي تم الكشف عنه في شهر مارس الماضي، من قبل موسوعة غينيس باعتباره الفيديو الموسيقي الأكثر مشاهدة على يوتيوب في أول 24 ساعة من إصداره، حيث بلغ عدد مرات مشاهدة الفيديو 41.6 مليون مرة.

كما تم اعتماد المطربة "روزيه" من قبل موسوعة غينيس باعتبارها أول فنانة تتصدر قائمة بيلبورد العالمية كمطربة منفردة وكعضوة في فرقة "بلاك بينك".